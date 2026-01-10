Lo que debes saber de la defensa titular Subriel Matías en el Barclays Center de Nueva York

Superado un resultado adverso de dopaje, el campeón mundial puertorriqueño Subriel Matías pondrá en juego el sábado su cetro de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el invicto inglés Dalton Smith en el Barclays Center de Nueva York.

La promotora puertorriqueña Fresh Productions Boxing está a cargo de la cartelera a comenzar a las 9:00 p.m., hora de la isla, disponible en DIRECTV PPV en Puerto Rico y Estados Unidos; y en PPV.com a nivel mundial.

Matías, de 33 años, defenderá por primera vez su faja de peso superligero después de ganarlo por decisión mayoritaria el pasado julio contra Alberto Puello en Queens.

El fajardeño fue previamente campeón mundial del mismo peso en la Federación Internacional de Boxeo (FIB), título que luego perdió en 2024 en Manatí ante el australiano Liam Paro, en su primera defensa del cinturón.

Esta será su quinta pelea de campeonato, y cuarta después de ser destronado por Paro.

Smith, de 28 años, llega al pleito con récord perfecto de 18-0 y 13 nocauts. Será su primer combate de título mundial y su primera reyerta fuera de Europa.

El viernes, Matías paró la báscula en 140 libras, mientras que Smith pesó 139.6 libras.

“Obviamente, mucho respeto para mi oponente, estoy aquí para complacer a mi fanaticada, que quiere ver un “No-Mas-Tias”. Mi meta es que Dalton se quite. Muy contento con el apoyo de los ingleses y boricuas. Me gusta el ambiente”, dijo Matías a la prensa tras cumplir con báscula.

Smith, por su lado, apeló a estrellas pasadas de Inglaterra para expresar su deseo de que su nombre quede registrado en la élite del boxeo británico.

“Esta es la energía que necesitamos, con los mejores fanáticos de Inglaterra. Mucho amor a Puerto Rico. Vamos a ganar. Crecí viendo a los mejores como Ricky Hatton y Joe Calzaghe, y demostraré que pertenezco a ese legado. Estoy aquí para cumplir mi sueño de niño, desde los 6 años, de ser campeón mundial”, expresó Smith.

El compromiso estuvo en riesgo luego de que Matías diera positivo a ostarina, sustancia para mejorar el rendimiento, en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) el pasado 9 de noviembre.

El combate se mantuvo en pie después de que el CMB aprobara un acuerdo de adjudicación del mismo. Posterior a la decisión, Matías arrojó negativo a una nueva prueba de VADA el pasado 24 de noviembre.

El fajardeño viene de obtener triunfos sobre Roberto Ramírez en Bayamón, Gabriel Gollaz Valenzuela en Fajardo y Alberto Puello en Nueva York el pasado 12 de julio. Fue en este último combate que se convirtió de nuevo en campeón mundial al arrebatarle el título al dominicano.

La empresa promotora de Matías viene de apuntarse una victoria fuera del cuadrilátero cuando en septiembre ganó la subasta para obtener el derecho del montaje de la cartelera. Inicialmente se esperaba que la defensa mandatoria del puertorriqueño se realizara aquí en la isla, pero más tarde, a finales de octubre, se anunció que sería en el Barclays Center de Nueva York.

Fresh Productions Boxing ofreció $1.9 millones, para superar la propuesta de $1.71 millones presentada por la empresa británica Matchroom Boxing, del promotor Eddie Hearn.

En el combate semiestelar, el dos veces campeón mundial Emmanuel “Manny” Rodríguez (22-3, 13 nocauts) enfrentará al californiano Fernando Díaz (16-6-1, 6 nocauts) en una pelea en las 118 libras.

Además, el olímpico Jeyvier Cintrón (13-1, 6 nocauts) retornará para verse contra el experimentado mexicano Víctor Sandobal (38-5, 24 nocauts), también en el peso gallo.