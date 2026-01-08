Subriel Matías y Dalton Smith calientan el ambiente antes de su duelo titular superligero

El puertorriqueño Subriel Matías expondrá este sábado su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el invicto británico Dalton Smith en el Barclays Center, de Nueva York, pelea que fue presentada oficialmente este jueves.

Smith (18-0, 13 KO’s) agradeció el respaldo de los seguidores ingleses que viajaron hasta la Gran Manzana para acompañarlo, y aseguró estar enfocado únicamente en cumplir su sueño.

“Mi sueño desde niño... ser campeón mundial. Hubo muchos contratiempos para que esta pelea se diera, pero yo solo tengo un trabajo y es ser campeón mundial. No he tenido distracciones y el sábado lo verán. Mis fanáticos son los mejores del mundo”, expresó Smith, que recibió una ovación de seguidores ingleses.

Matías (23-2, 22 KO’s), por su parte, reconoció la energía de la fanaticada inglesa, pero dejó claro que será su rival quien tenga que responder en el ring.

“Me gusta la energía que traen los fanáticos de Dalton. Mantengan esa energía, porque el sábado eso va a suceder. Ustedes se quedarán gritando en las gradas, pero Dalton es el que tiene que responder por ustedes”, sentenció el monarca puertorriqueño.

La promotora puertorriqueña Fresh Productions Boxing, donde pertenece el monarca fajardeño, ganó una subasta a principios de septiembre para organizar la pelea. Superó una oferta de Matchroom —promotora de Smith— por $1.9 millones frente a $1.7 millones.

Pero un resultado analítico adverso por la sustancia para mejorar el rendimiento ostarina en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), puso en riesgo el pleito.

Sin embargo, el combate se mantuvo en pie después de que el organismo (CMB) aprobara un acuerdo de adjudicación del mismo.