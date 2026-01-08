Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Subriel Matías y Dalton Smith calientan el ambiente antes de su duelo titular superligero

Ante insultos de la fanaticada rival, el campeón puertorriqueño aseguró que será su oponente quien pague los platos rotos

8 de enero de 2026 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Subriel Matías y Dalton Smith tiene un frente a frente durante la conferencia de prensa oficial del evento este jueves. (Suministrada / Fresh Productions Boxing)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño Subriel Matías expondrá este sábado su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el invicto británico Dalton Smith en el Barclays Center, de Nueva York, pelea que fue presentada oficialmente este jueves.

Smith (18-0, 13 KO’s) agradeció el respaldo de los seguidores ingleses que viajaron hasta la Gran Manzana para acompañarlo, y aseguró estar enfocado únicamente en cumplir su sueño.

“Mi sueño desde niño... ser campeón mundial. Hubo muchos contratiempos para que esta pelea se diera, pero yo solo tengo un trabajo y es ser campeón mundial. No he tenido distracciones y el sábado lo verán. Mis fanáticos son los mejores del mundo”, expresó Smith, que recibió una ovación de seguidores ingleses.

Matías (23-2, 22 KO’s), por su parte, reconoció la energía de la fanaticada inglesa, pero dejó claro que será su rival quien tenga que responder en el ring.

“Me gusta la energía que traen los fanáticos de Dalton. Mantengan esa energía, porque el sábado eso va a suceder. Ustedes se quedarán gritando en las gradas, pero Dalton es el que tiene que responder por ustedes”, sentenció el monarca puertorriqueño.

La promotora puertorriqueña Fresh Productions Boxing, donde pertenece el monarca fajardeño, ganó una subasta a principios de septiembre para organizar la pelea. Superó una oferta de Matchroom —promotora de Smith— por $1.9 millones frente a $1.7 millones.

Pero un resultado analítico adverso por la sustancia para mejorar el rendimiento ostarina en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), puso en riesgo el pleito.

Sin embargo, el combate se mantuvo en pie después de que el organismo (CMB) aprobara un acuerdo de adjudicación del mismo.

Matías destacó que, independientemente de los obstáculos previos al combate, la pelea se concretó. “La pelea finalmente se dará”, apuntó.

Tags
BoxeoSubriel MatíasEmmanuel RodríguezNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
