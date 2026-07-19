Muere la boxeadora Hannah Rapp tras ser atropellada mientras montaba bicicleta en Texas

La boxeadora estadounidense Hannah Rapp, quien el pasado mes de junio disputó el título mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), falleció el sábado a los 26 años tras ser atropellada mientras montaba bicicleta en el condado de Brazos, Texas.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Brazos, la pugilista recibió atención médica en el lugar y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió a consecuencia de las heridas. Las autoridades arrestaron al conductor, un hombre de 31 años, quien enfrenta un cargo de homicidio involuntario, mientras la investigación continúa.

Rapp venía de disputar la pelea más importante de su carrera el 13 junio de 2026, cuando cayó por decisión unánime ante Tiara Brown en un combate por el campeonato mundial pluma del CMB.

Esa derrota fue la primera de su carrera profesional, luego de comenzar con marca de ocho victorias y un empate, además de conquistar el campeonato pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF, por sus siglas en inglés).

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Nacida y criada en Yorktown, Indiana, Rapp practicó múltiples deportes durante su niñez, entre ellos fútbol, baloncesto, sóftbol, campo traviesa y atletismo. Posteriormente estudió Ingeniería Ambiental y Ecológica en Purdue University, donde formó parte del equipo de atletismo.

Hannah Rapp (derecha) retó a la campeona del CMB Tiara Brown (izquierda) por el título mundial peso pluma. (Joseph Correa)

Tras la pandemia de COVID-19 y luego de superar un trastorno alimentario por el que recibió tratamiento en 2021, descubrió el boxeo, deporte del que se enamoró desde su primer entrenamiento.

Después de graduarse de Purdue, disputó ocho peleas como aficionada antes de debutar como profesional en abril de 2024. Más adelante se mudó a Texas para impulsar su carrera y, bajo la dirección del entrenador Carl Perry y el manejador Ryan Karl, conquistó el título NABF del peso pluma apenas en su cuarta pelea profesional.

Tras conocerse la noticia, el CMB y la empresa Most Valuable Promotions (MVP) expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la peleadora.

“La pérdida de Hannah Rapp nos deja con el corazón roto. Fue una boxeadora excepcional, pero, sobre todo, un miembro invaluable de nuestra familia del boxeo. Nos unimos al dolor que embarga a sus seres queridos, a su equipo y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla y apoyarla a lo largo de su brillante carrera”, expresó el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

Por su parte, MVP manifestó en sus redes sociales que estaba “devastada por el trágico fallecimiento de Hannah Rapp”.