Un viejo conocido en el panorama

Jerusalem es un rival conocido para Collazo. El puertorriqueño se midió al asiático en 2023, y lo venció al este no salir en el octavo asalto, convirtiendo por primera vez al boricua en campeón.

“Vi varios highlights (de la pelea) y mis hermanos me lo enviaron también. Créeme que a los dos me los gano”, aseguró.

De no ser (Melvin) Jerusalem su próximo contrincante, Collazo compartió sentirse listo para el próximo plan que logre junto a su equipo de trabajo. “Me gustaría pelear por ese título, pero si se consigue una pelea mandatoria o alguna otra pelea de alguien que quiera enfrentarse, pues la hacemos. Es sentarnos con el equipo y a ver qué sigue”, apuntó.

“Esa decisión no fue dividida”

“Para mí, esa decisión no fue dividida. Para mí, yo gané de forma unánime, pero yo soy boxeador, el trabajo del juez es el trabajo del juez, así que seguimos mejorando”, comentó Camacho tras la determinación.

“Al momento de la pelea me concentré más en mi jab, que es la base esencial y fue lo que me trabajó (Juan) de León, que es mi nueva esquina. Me siento bien a gusto, superpreparado, que venga lo que venga, venimos a seguir añadiéndole al arsenal y seguir mejorando”.