24 de agosto de 2025
78°ligeramente nublado
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yankiel Rivera no pudo capturar el título mundial interino peso mosca tras un empate contra Angelino Córdova

La pelea estelar de 12 asalto en Orlando, Florida, finalizó sin un claro ganador

24 de agosto de 2025 - 1:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yankiel Rivera es el campeón Continental de la AMB y del CMB en las 112 libras. (Ed Mulholland/Matchroom.)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El púgil puertorriqueño Yankiel “Doctorcito” Rivera no pudo capturar el sábado el campeonato mundial interino peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al registrar un empate contra el venezolano Angelino Córdova.

La deslucida reyerta fue el plato estelar en el Caribe Royale de Orlando, en Florida, como parte de la doble cartelera de organiza la empresa Most Valuable Prospects (MVP).

Después de 12 asaltos, dos jueces entregaron tarjetas de 113-113. Un tercero vio a Córdova ganar 115-111.

Rivera, de 27 años, llegó a pelea con marca perfecta de 7-0 y tres nocauts ante un experimentado rival sudamericano, de 29 años, con récord de 19-0-1 y 12 anestesiados.

En el cuarto asalto, Rivera recibió una cortadura en el ojo izquierdo debido a un cabezazo.

En el mismo round, el boricua llevó a la lona a Córdova en lo que pareció ser un empujón. El referí del combate lo contó como caída.

Para el undécimo episodio, Córdova registró golpes contundentes para jamaquear al toalteño. No fueron suficientes para llevarse el choque por decisión.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
