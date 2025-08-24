Yankiel Rivera no pudo capturar el título mundial interino peso mosca tras un empate contra Angelino Córdova

El púgil puertorriqueño Yankiel “Doctorcito” Rivera no pudo capturar el sábado el campeonato mundial interino peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al registrar un empate contra el venezolano Angelino Córdova.

La deslucida reyerta fue el plato estelar en el Caribe Royale de Orlando, en Florida, como parte de la doble cartelera de organiza la empresa Most Valuable Prospects (MVP).

Después de 12 asaltos, dos jueces entregaron tarjetas de 113-113. Un tercero vio a Córdova ganar 115-111.

Rivera, de 27 años, llegó a pelea con marca perfecta de 7-0 y tres nocauts ante un experimentado rival sudamericano, de 29 años, con récord de 19-0-1 y 12 anestesiados.

En el cuarto asalto, Rivera recibió una cortadura en el ojo izquierdo debido a un cabezazo.

En el mismo round, el boricua llevó a la lona a Córdova en lo que pareció ser un empujón. El referí del combate lo contó como caída.

