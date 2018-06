Kaliningrado - España ganó su grupo al empatar el lunes 2-2 con Marruecos, gracias al gol de Iago Apas en los descuentos, y quedó a la espera de una Rusia golpeada por una paliza ante Uruguay en los octavos de final de la Copa Mundial.

Un gol iraní, también en tiempo de descuento contra Portugal, permitió que España terminara primera en el Grupo B con cinco unidades, las mismas que los portugueses, que igualaron 1-1 con Irán. También quedaron empatados en diferencia de goles, pero los españoles anotaron uno más.

Iniesta gliding along the turf like he was 10 years ago. Brilliant assist for Isco



Andrés Iniesta is not finished until Andrés Iniesta says he’s finished. #ESP



