Encaminada por un gol de Luis Suárez, Uruguay bajó de la nube a la anfitriona Rusia con su mejor partido en lo que va del Mundial al imponerse el lunes por 3-0 para atrapar el primer puesto de su grupo.



Los uruguayos, dos veces campeones del mundo, lograron algo inédito: por primera vez ganaron los tres partidos en la fase de grupos. También se convirtieron en la primera selección que cierra la etapa sin encajar goles desde Argentina en 1998.

La anotación de tiro libre de Suárez en los primeros compases, el tanto de su socio de ataque Edinson Cavani y un autogol ruso certificaron la victoria en Samara, con la que la Celeste redondeó el ideal de nueve puntos en el Grupo A. Rusia jugó en inferioridad numérica a partir de los 36 minutos

Luego de victorias 1-0 frente a Egipto y Arabia Saudí, conseguidas a media máquina, el equipo del técnico Óscar Washington Tabárez cuajó su actuación más redondea del torneo. Lo hicieron ante un rival que se había entonado con contundentes victorias 5-0 ante los saudíes y 3-1 sobre los egipcios.

"Fue lo que queríamos, ir de menos a más y dar un buena imagen", afirmó Suárez. “Volver a jugar como lo veníamos haciendo antes, que éramos conscientes no lo estábamos haciendo”.

En su tercer Mundial, el delantero está consiguiendo su revancha personal tras los traumáticos desenlaces de los dos previos. En Sudáfrica 2010 fue expulsado tras tapar el balón con la mano en el partido que le ganaron a Ghana por penales para avanzar a semifinales. Y en Brasil 2014 quedó marginado para la segunda fase tras morder un rival.

Suárez, quien había anotado en la victoria anterior contra Arabia Saudí, remató con la pierna derecha justo afuera del área y clavó la pelota a ras de piso en el ángulo derecho de la portería a los 10 minutos.

Uruguay aumentó a los 23, cuando el volante uruguayo Diego Laxalt disparó con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina y el balón rebotó en el mediocampista Denis Cheryshev para colarse dentro del arco junto al palo izquierdo.

Cavani puso cifras definitivas a los 90 con un remate con la zurda tras un saque de esquina. Fue la primera diana de Cavani en este Mundial y con ello se convirtió en el segundo jugador de Uruguay en marcar en tres ediciones distintas, igualando a Suárez (2010, 2014 y 2018).

“Es importante que los goleadores conviertan goles”, dijo Tabárez. “Que se sientan en su salsa. No por una cuestión de egoísmo si no porque aportan mucho. Me parece muy importante que tanto Edi como Luis hayan marcado”.

Rusia quedó con 10 hombres cuando el defensor Igor Smolnikov recibió una segunda tarjeta amarilla por juego temerario a los 36. Cheryshev después fue sustituido para reforzar el hueco que dejó la expulsión en la defensa rusa.

“El rival de hoy era muy superior a los rivales anteriores”, dijo el entrenador ruso Stanislav Cherchesov.

“Creo que tampoco se podía hacer mucho con solo 10 jugadores”, añadió. “Queríamos marcar por nuestra moral y creo que vamos a hacer más que solo sobrevivir. Vamos a asimilar esta experiencia”.

Uruguay presionó en el área rival desde el inicio. Pero los rusos fueron peligrosos al contragolpe, aprovechando la velocidad y conducción de Cheryshev y el apoyo de miles de hinchas en la Arena Samara que coreaban el nombre del país anfitrión.

La mejor oportunidad de Rusia vino de los pies de Cheryshev, con un potente disparo que el portero uruguayo Fernando Muslera logró despejar a los 11 minutos.

Pero en el segundo tiempo, Uruguay aprovechó el desgaste físico de Rusia para dominar el juego con mayor posesión de pelota y tiros al arco.

Uruguay se enfrentará con el país que logre el segundo puesto de un Grupo B que incluye a España, Portugal e Irán. Rusia jugará contra el ganador de esa llave en la que Marruecos quedó fuera.