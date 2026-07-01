Kylian Mbappé guía otra exhibición de Francia y cita a Paraguay en los octavos

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East Rutherford, Nueva Jersey — De la mano de la pegada de Kylian Mbappé y la magia de Michael Olise, los mosqueteros de Francia ofrecieron otra muestra de poderío en el Mundial 2026.

Con su tercer doblete en cuatro partidos del torneo, Mbappé y la imperial Francia abrumaron el martes 3-0 a Suecia para dejar servido un cruce contra Paraguay en los octavos de final.

Al marcar en el duelo de la nueva ronda de dieciseisavos de final, Mbappé llegó a nueve tantos en partidos de la fase de eliminación directa de los mundiales para romper un empate con los brasileños Leonidas y Ronaldo en los anales del torneo.

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Con 17 goles en 18 partidos en los mundiales, Mbappé también se ubicó dos detrás de Lionel Messi en la tabla de todos los tiempos.

“Soy consciente de la situación, de dónde estoy y de lo que debo hacer”, expresó Mbappé. “El equipo sabe lo que hay que hacer aquí”

Francia llegó a los 13 goles en este Mundial y seis son de la autoría de Mbappé.

La apertura al final del primer tiempo se tejió con una exquisita maniobra de Mbappé dentro del área y el astro añadió otro tanto a los 74 minutos.

Con seis goles en Norteamérica, Mbappé le dio alcance al capitán argentino Lionel Messi en la tabla de cañoneros del torneo. Llegó a los 18 en su carrera en la Copa del Mundo, uno menos que el récord de Messi.

El técnico Didier Deschamps hizo una reverencia hacia el astro de 27 años cuando le sustituyó a los 85 minutos. Bradley Barcola también facturó a los 53 minutos por Les Bleus.

“Tenemos una misión, y yo formo parte de ella, codo a codo con ellos”, indicó Deschamps. “Antes de nuestro partido, se produjeron partidos complicados en dieciseisavos. Hay que valorar el momento”.

La definición de Mbappé a los 45 minutos fue la clase de genialidad necesaria para poner fin a lo que había sido un suplicio por plasmar en goles la amplia superioridad de los dos veces campeones del mundo.

De un tiro de esquina jugado en corto por la izquierda, Mbappé controló el balón que le cedió su compañero Ousmane Dembélé. El atacante del Real Madrid recortó a Viktor Gyökeres dentro del área y sacó un derechazo para fusilar al arquero sueco Jacob Widell Zetterström.

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“Hemos jugado bien hoy, a pesar de haber tenido un inicio complicado”, manifestó Mbappé. “Nos asentamos en el partido. Tuvimos muchas ocasiones que podríamos haber aprovechado antes”.

Para celebrar su primer gol de la tarde, Mbappé corrió directo hacia Deschamps.

Fue el primer partido de Deschamps en el banquillo de Les Bleus tras perderse el cierre de la fase de grupos por tener que viajar a Europa para el funeral de su madre.

Deschamps se enteró del deceso al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak el 22 de junio, que aseguró el pase desde la fase de grupos. Se perdió el triunfo del viernes ante Noruega.

Los integrantes del plantel también abrazaron a Deschamps.

“Eso forma parte del ADN de este grupo. Estamos todos unidos en esto”, dijo Mbappé. “El entrenador ha pasado por un trance muy duro... Nunca estará solo mientras nos tenga a su lado”.

Subcampeona mundial en Catar hace cuatro años y gran favorita en esta ocasión, Francia ha reunido una amalgama de temibles delanteros. Más allá de Mbappé, están Dembélé, el reinante ganador del Balón del Oro, y Michael Olise, quien lleva cinco asistencias. Barcola y Désiré Doué no tienen asegurada su titularidad pese a sus credenciales.

“Son muy hábiles para saber cuándo cambiar el ritmo y acelelar el juego, cuándo tener la posesión del balón, cuándo replegarse”, expresó el capitpan sueco Victor Lindelöf.

Durante una tarde calurosa, de 32 grados Celsius (90 F) en el estadio MetLife, sede de la final el 19 de julio, Francia superó 25-7 en remates a Suecia. Tan exasperante fue el calor, que durante la pausa de hidratación de la primera mitad, el defensor francés Lucas Digne dejó que un aspersor lo empapara.

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El duelo de octavos contra Paraguay se realizará en Filadelfia el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. El ganador irá a un cruce de cuartos de final contra Canadá o Marruecos, cinco días después, en los suburbios de Boston.

La Albirroja viene de eliminar por penales a la cuatro veces campeona Alemania.

Deschamps advirtió que Paraguay será un hueso duro de roer: “Tienen ese ADN sudamericano: son tenaces”.

Después de un inicio igualado, el partido se transformó en un monólogo francés frente a un adversario que se plantó con un bloque de cinco defensores.

Mbappé estrelló un balón en el poste a los 32 minutos y luego Olise se lo perdió con una espectacular chilena dentro del área que lamió el madero.

El recital francés prosiguió en el complemento. El defensor sueco Gustaf Lagerbielke perdió el balón y Aurélien Tchouaméni pasó a Olise, quien le tiró un túnel a Lagerbielke. Barcola controló hacia el centro y envió el balón más allá de la mano derecha extendida de Zetterström.

Mbappé deleitó a la multitud con un taco a Barcola en la jugada previa al tercero de Francia. Barcola cedió a Olise, quien procedió a abastecer a Mbappé. El astro controló el balón con un toque y lo mandó hacia el segundo.

Una multitud de 80,663 elevó el total récord del torneo ampliado de 104 partidos por encima de los 5 millones. La mayoría de los aficionados lució el azul de Francia, con un reducido grupo en amarillo de Suecia en un extremo.

“Si miramos dónde estábamos no hace tanto tiempo (Suecia se clasificó mediante los repechajes de Europa). Estamos aquí y hemos jugado en la Copa del Mundo. Perdimos contra uno de las mejores selecciones del mundo”, dijo Lindelöf.

Mbappé aún no estaba del todo listo para centrar su atención en Paraguay.