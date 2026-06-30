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Marruecos derriba a otro gigante; vence a Holanda en penales

Los Leones del Atlas se medirán en octavos de final a Canadá

30 de junio de 2026 - 10:46 AM

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La selección marroquí comienza a celebrar tras ganar en la tanda de penaltis ante Países Bajos. (Sofia Yaker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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MONTERREY, México - Ismael Saibari convirtió el penal decisivo en una tanda que por momentos se convirtió en un concurso de precisión de disparos a los palos, y Marruecos se mostró listo el lunes para seguir derribando gigantes por segundo Mundial consecutivo. La víctima en turno, Países Bajos.

Los Leones del Atlas se medirán en octavos de final a Canadá, que la víspera eliminó a Sudáfrica por 1-0. Holanda no pudo regalarle un triunfo a su delantero en duelo Cody Gakpo y conservará otros cuatro años el estigma de ser la mejor selección sin un título de Copa del Mundo.

“Es duro, pero así es esto”, comentó el técnico holandés Ronald Koeman. “En estos torneos, lo importante es salir adelante. Tal vez en momentos del partido, Marruecos tuvo las mejores oportunidades. Nosotros no encontramos una solución para hacer otro gol, y en los penales vimos lo que ocurrió. Hubo mala suerte”.

Gakpo destrabó el partido a los 72 minutos con su emotiva anotación. Pero Issa Diop envió el encuentro al alargue por medio de un sólido frentazo en el primer minuto de descuento.

Los dos equipos se combinaron para fallar la mitad de los penales de la tanda. En el penúltimo Yassine Buonou tapó con una mano el disparo de Crysencio Summerville.

Saibari no perdonó en el último, sellando el boleto a la fase siguiente a unos marroquíes que asombraron hace cuatro años en Qatar, donde se convirtieron en la primera selección africana en llegar a las semifinales.

“Fue una labor de equipo, ejecutamos muy bien el plan y, aunque estoy agotado, hay que recuperarse para seguir adelante”, dijo Saibari, el centrocampista del PSV Eindhoven, quien fue nombrado el jugador del encuentro.

La ampliación del Mundial de 32 a 48 equipos generó dudas y críticas ante la posibilidad de cruces desiguales en la recién inaugurada ronda de dieciseisavos de final. En cambio, el formato regaló un duelo entre dos conjuntos ubicados entre los 10 mejores del ranking de la FIFA --Marruecos el sexto y Holanda el séptimo.

Y tal como ocurrió horas antes —cuando Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en la tanda de penales— 120 minutos no fueron suficientes para definir un ganador entre la Oranje y los Leones del Atlas.

El cuarto y último encuentro de este Mundial en Monterrey comenzó con un paisaje de pintura mientras los últimos rayos del sol iluminaban el Cerro de la Silla, llamado así por su forma de montura ecuestre. Al momento en que Saibari se sacaba la camiseta para liberar más de dos horas de tensión, era la luna la que se posaba ya bien alto sobre el “Gigante de Acero”.

Aunque la FIFA había anticipado la visita de hasta 20.000 holandeses a Monterrey desde Kansas City, donde el equipo estableció su campamento de entrenamiento, el graderío dejó al descubierto un par de grandes grupos de seguidores de Marruecos.

Tags
MarruecosMundial de Fútbol 2026FIFAPaíses Bajos
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