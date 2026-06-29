México pone a prueba su solidez ante Ecuador en la ronda de eliminación

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Tras superar la fase de grupos con una campaña perfecta y sin encajar goles, México tendrá mostrar su mejor versión en el duelo por los dieciseisavos de final ante Ecuador, que supone ser su examen más riguroso hasta ahora y en el cual no hay margen para errores.

Los coanfitriones cosecharon tres victorias en tres partidos en la fase de grupos, pero el equipo comandado por Javier Aguirre sufrió más de lo esperado para imponerse a rivales como Sudáfrica o República Checa.

Ahora, en un compromiso de acento latinoamericano, están obligados a ganar a Ecuador para mantener viva la ilusión. Para ello deberán apoyarse una vez más en la eficacia de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el ataque, más la frescura del juvenil volante Gilberto Mora.

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“Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien”, expresó a los periodistas el centrocampista Obed Vargas. ”Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos”.

México volverá a jugar en el Estadio Azteca de la capital, donde tendrá el respaldo de decenas de miles de aficionados que han abarrotado el recinto desde la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio.

Vargas resaltó que haber terminado la etapa de grupos como líderes del Grupo A y sin haber sufrido goles es una inyección de confianza pero el equipo ha mantenido los pies en la tierra.

“Nos llena de orgullo nuestra labor en la primera fase... pero eso ya quedó en el pasado, ahora debemos concentrarnos en lo que viene”, indicó Vargas, quien juega con el Atlético de Madrid. ”Si no ganamos quedamos fuera, con esa consciencia debemos enfrentar este partido, por eso saldremos a dar todo por este país”.

Además de la condición de locales, los mexicanos igualmente tendrán a su favor los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana, lo que podría complicarles la vida a los ecuatorianos.

Pese a que están acostumbrados a disputar sus eliminatorias a mayor altitud, los 2.850 metros de Quito, Ecuador ha establecido su base para este Mundial en Ohio y su andar por el torneo no lo ha llevado a la elevación cercana a la de Ciudad de México.

El conjunto del entrenador Sebastián Beccacece incluso intentó adelantar su traslado a la capital mexicana para tener más tiempo de aclimatación, pero aterrizarán apenas 24 horas antes del duelo por un boleto a octavos de final.