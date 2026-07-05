Kylian Mbappé marca penal y Francia avanza a cuartos de final del Mundial

Filadelfia - Kylian Mbappé sonrió. Lo hizo cuando marcó el tanto que rompió al fin la férrea resistencia paraguaya y también cuando los bravos seleccionados sudamericanos siguieron cometiendo faltas y provocando altercados.

Tras el silbatazo final, Mbappé dejó con la mano extendida al arquero rival Orlando Gill, quien buscaba despedirse de él. En respuesta, el guardavalla le lanzó un balonazo.

Pero el astro francés rio al último y siguió abonando goles a una cuenta que se perfila como memorable.

Mbappé marcó su decimonoveno gol en Mundiales y Francia sobrevivió al calor sofocante y a la sólida actuación defensiva de Paraguay para superarlo el sábado por 1-0 y clasificarse a los cuartos de final por cuarta ocasión consecutiva.

“Sabíamos qué clase de partido iba a ser. Si hay que ensuciarse las manos, sabemos cómo hacerlo”, afirmó Mbappé. “También sabemos jugar un fútbol poco vistoso. Ellos se creyeron que nos presentaríamos de esmoquin, pero estábamos preparados”.

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Les Bleus se enfrentarán a Marruecos el jueves en el Estadio de Boston.

Con una alerta por calor extremo vigente durante todo el partido debido a temperaturas que rondaban los 38 grados Celsius, Mbappé aseguró la victoria francesa a los 70 minutos, cuando convirtió un penal que abrió el marcador ante una Albirroja encerrada atrás y que recurrió en varias ocasiones a la rudeza en su intento por mantener imbatido el arco.

El gol de Mbappé fue suficiente para Les Bleus, cuyos aficionados vestidos de rojo, blanco y azul dieron un toque más patriótico al 4 de julio en Filadelfia, donde se fundó Estados Unidos exactamente 250 años antes.

La insistencia de Mbappé y de Francia fue premiada con el penal, cuando Diego Gómez fue sancionado por una zancadilla tras una revisión del video. El astro dio unos pasos cortos antes de facturar su decimonoveno gol en 19 partidos de la Copa del Mundo, a uno del poseedor del récord, el argentino Lionel Messi.

Mbappé y Messi tienen siete goles cada uno en este torneo para encabezar la lucha por el Botín de Oro. El francés ganó ese premio hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Tras un intento de escapada en la segunda mitad, Mbappé falló. Manu Koné vio cómo Gill desviaba su disparo a la escuadra, apenas unos instantes después de que Ousmane Dembélé lo derribó hacia la red.

En el sexto minuto de descuento, Gill se zambulló en dos ocasiones para tapar milagrosamente disparos de Mbappé y privarlo de su vigésimo tanto en estas citas.

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Ante las críticas de que las pausas de hidratación han diluido el ritmo de juego en la Copa del Mundo, éstas nunca fueron más necesarias para los jugadores que en este día festivo, bochornoso y pegajoso. Los aspersores rociaron el campo de pasto azul Kentucky durante las pausas y en el descanso.

Más que en cualquiera de los otros cinco partidos de la Copa del Mundo disputados antes frente a por lo menos 68.000 aficionados en el Lincoln Financial Field, los espectadores huyeron hacia los pasillos en el descanso, buscando sombra.

Tal vez buscaban también algo de acción de cualquier tipo.

Les Bleus anotaron 13 goles en los primeros cinco partidos del torneo, pero se vieron frenados en la primera mitad por un Paraguay que intentó convertir el partido en una batalla de desgaste. Los ánimos se caldearon cuando Andrés Cubas derribó a Mbappé y los jugadores se empujaron y se zarandearon.

Matías Galarza también lanzó su codo derecho contra Mbappé y lo hizo caer al césped.

“Incluso en este partido, fuimos mejores que ellos. Ése es su estilo de juego”, dijo Mbappé acerca de los paraguayos. “No hay una forma correcta o incorrecta de jugar. Intentaron ganarnos así, pero ganamos nosotros”.

El estratega francés Didier Deschamps no se mostró tan comprensivo con el estilo paraguayo.

“Les pedí a los dos jugadores más grandes que fueran a rodear a Kylian al final, porque iban a moler a patadas... No fue fácil. Recurren a todas las artimañas posibles”, lamentó. ”No es el tipo de fútbol que atrae a la gente al estadio. Pero defendieron bien. Siempre es complicado enfrentarse a estos equipos sudamericanos”.

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Las fricciones continuaron incluso después del silbatazo final. The Associated Press preguntó a Gill por qué le había lanzado el balón a Mbappé.

“Esto es fútbol. Yo le pase la mano, pero como no me dio bola, entré en una calentura”, respondió. ”Pero bueno, solamente hice eso, después ya me tranquilicé. La verdad es hicieron una gran campaña y Francia es la candidata a ganar la copa del mundo”.

Paraguay avanzó al vencer a Alemania en una tanda de penales el lunes, la mayor sorpresa de esta Copa del Mundo. Pero tras un esfuerzo aguerrido de la Albirroja, es Francia la que sigue adelante en busca de su tercera final en el mismo número de mundiales.

De cualquier modo, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro se retiran con una actuación mundialista meritoria, algo que parecía imposible tras debutar sufriendo una goleada de 4-1 ante Estados Unidos.

Incluso antes de ello, Paraguay languidecía en la eliminatoria sudamericana el 15 de agosto de 2024, cuando contrató a Alfaro, quien apenas cinco días después había renunciado al empleo de seleccionador en Costa Rica.

Consiguió el sexto y último pasaje directo a la Copa del Mundo. Y el sábado, estuvo cerca de complicarle seriamente la supervivencia a Francia.

“Nos vamos con la frente en alto.... Paraguay lo dejó todo en el campo”, manifestó Gill. “Sin ese penal, lo llevábamos al alargue”.

Después de derrotar a Croacia para llevarse el título de 2018, Francia perdió ante Argentina en penales en la final de 2022. Les Bleus tienen marca de 5-0 en el torneo de este año, superando a sus rivales por 14-2 en forma combinada.