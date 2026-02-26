La “Messimanía” invade el Juan Ramón Loubriel en práctica del Inter Miami

La “Messimanía” se apoderó el miércoles del Estadio Juan Ramón Loubriel con la presencia de miles de aficionados que dijeron presente para ver al astro argentino Lionel Messi y al Inter Miami practicar en el césped de la llamada Ciudad del Chicharrón.

La apoteósica velada sirvió como preámbulo para el partido amistoso entre el onceno rosado y el Independiente del Valle de Ecuador, pautado para el jueves a las 8:00 p.m. en la instalación bayamonesa.

La cita del miércoles fue programada para las 6:00 p.m. Horas antes, largas filas se formaron a las afueras del estadio para ingresar. La presencia de la Policía estatal fue masiva, con un helicóptero de la uniformada sobrevolando el Loubriel.

El animador Aniel Rosario se encargó de amenizar la actividad y, a las 6:30 p.m., Messi y el Inter Miami salieron al campo ante una explosiva ovación.

Con música a todo volumen, el conjunto comenzó a calentar con una corrida, mientras los presentes, en especial niños y niñas, gritaban el nombre del campeón de la Copa del Mundo FIFA Catar 2022 con la Albiceleste.

“¡Messi, fírmame la camiseta!" “Messi, mi novia te quiere más a ti que a mí!” “Messi, vuelve al Barcelona!” Fueron algunos de los múltiples gritos en unas gradas que parecían un mar de camisetas del Inter Miami con el apellido de “La Pulga”.

El equipo, dirigido por el exjugador Javier Mascherano, formó luego un círculo en el medio del campo para pasarse el balón entre sí.

El Inter Miami concluyó el entrenamiento, de menos de una hora, con un repaso de varias jugadas. Messi lució calmado y jovial durante la práctica, saludando a la afición y chocando algunas manos en su entrada y salida.

Lionel Messi durante el entrenamiento del miércoles en el Estadio Juan Ramón Loubriel. (Alexis Cedeño)

Locura en las gradas

Camino a la entrada del camerino local, decenas de niños y jóvenes se pegaron a la baranda y comenzaron a delirar por el rosarino de 38 años.

Algunos tiraron camisas hacia Messi en un intento desesperado por obtener una firma. Otros levantaban tenis en busca de autógrafos.

Amauri López, un niño de nueve años, fue el enviado de todos al conseguir que Messi le firmara un cartel en honor a su padre, Edwin López, hincha del astro fallecido el pasado marzo.

“Messi, mi papá y yo soñamos con este momento. Ahora, él me desde el cielo. Ayúdame a cumplirlo. Regálame un firma o una foto, por favor”, leía la cartulina.

Amauri, acompañado por su madre Zugeily Ortiz, también pudo chocar manos con Messi a su salida del terreno.

Messi pisó Puerto Rico por primera vez tras la gestión de VRDG Entertainment, organizador del evento.

Habrá un lleno total el jueves para el partido, que tuvo una inversión de $7 millones con fondos gubernamentales y un impacto económico estimado de $19 millones.

La jornada original iba a celebrarse el pasado 13 de febrero, pero fue pospuesta por una lesión del argentino, quien se disculpó por el atraso.