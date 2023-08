MADRID- Olga Carmona, cuyo gol le dio a España el título de la Copa Mundial el domingo, se enteró del deceso de su padre tras la final, informó la federación española de fútbol.

La federación no detalló cuándo falleció el padre de Carmona ni indicó la causa del deceso. Según reportó Relevo, la muerte ocurrió antes de la final, pero la familia optó por no informarle para no afectarla emocionalmente de cara a la final.

“Te queremos, Olga”, dijo la federación en X, la red social previamente conocida como Twitter. “Eres historia del fútbol español”.

Carmona anotó con un zurdazo a los 29 minutos para que España derrotase 1-0 a Inglaterra en Sydney. La lateral del Real Madrid también marcó un gol postrero para que la Roja venciera 2-1 a Suecia en las semifinales.

Carmona, de 23 años, celebró su gol el domingo con un tributo a una amiga que recientemente perdió a su madre.

“Antes del Mundial, yo pensaba y todas nosotras notamos que este equipo tenía algo especial”, dijo Carmona tras la victoria de España en la final.