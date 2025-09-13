¡A Dios gracia! Manuel Franco sobrevive una dura caída en el hipódromo Aqueduct

Como decía el fenecido narrador Manuel Rivera Morales, ¡son de goma!

El jinete carolinense Manuel Franco hizo honor a la célebre frase del legendario comentarista deportivo tras sufrir una aparatosa caída en la sexta carrera de la jornada sabatina en el hipódromo Aqueduct de la ciudad de Nueva York.

Afortunadamente, Franco resultó ileso en el incidente, regresó a la acción y se apuntó una victoria en la octava carrera.

La caída ciertamente fue peligrosa, según quedó constatado en un vídeo.

Franco montó al favorito para la prueba, Schoolyardsuperman, y se mantuvo en todo momento cerca de la valla. Al acercarse a la recta final, no encontró el espacio necesario para rebasar a los otros ejemplares y Schoolyardsuperman tropezó.

Franco se volcó por encima del pescuezo de su caballo y rodó en varias ocasiones sobre la pista hasta terminar boca abajo. Por suerte, no fue pisado por ninguno de los ejemplares que venían detrás.

El jinete puertorriqueño fue llevado al servicio médico del hipódromo, que dio el visto bueno para su regreso tras completar una evaluación.

Franco regresó a montar en el programa y ganó, sobre Slapintheface, la octava carrera, a menos de dos horas de su accidente en la sexta prueba.