Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
78°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡A Dios gracia! Manuel Franco sobrevive una dura caída en el hipódromo Aqueduct

El jinete carolinense volvió a montar y ganó luego de caer a la pista en la sexta carrera

13 de septiembre de 2025 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manny Franco, aquí ganando el Belmont Stakes del 2020, cayo en la sexta carrera del sábado, regresó a montar en el programa y ganó la octava carrera. (Seth Wenig)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como decía el fenecido narrador Manuel Rivera Morales, ¡son de goma!

RELACIONADAS

El jinete carolinense Manuel Franco hizo honor a la célebre frase del legendario comentarista deportivo tras sufrir una aparatosa caída en la sexta carrera de la jornada sabatina en el hipódromo Aqueduct de la ciudad de Nueva York.

Afortunadamente, Franco resultó ileso en el incidente, regresó a la acción y se apuntó una victoria en la octava carrera.

La caída ciertamente fue peligrosa, según quedó constatado en un vídeo.

Franco montó al favorito para la prueba, Schoolyardsuperman, y se mantuvo en todo momento cerca de la valla. Al acercarse a la recta final, no encontró el espacio necesario para rebasar a los otros ejemplares y Schoolyardsuperman tropezó.

Franco se volcó por encima del pescuezo de su caballo y rodó en varias ocasiones sobre la pista hasta terminar boca abajo. Por suerte, no fue pisado por ninguno de los ejemplares que venían detrás.

El jinete puertorriqueño fue llevado al servicio médico del hipódromo, que dio el visto bueno para su regreso tras completar una evaluación.

Franco regresó a montar en el programa y ganó, sobre Slapintheface, la octava carrera, a menos de dos horas de su accidente en la sexta prueba.

La caída sucedió a semanas de que el destacado jinete boricua Irad Ortiz cayera en el hipódromo Saratoga. Ortiz también resultó ileso del peligroso accidente.

Tags
Hipismo puertorriqueñoNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: