Adriana Díaz iniciará la temporada 2026 en Doha pese a retrasos en su viaje

Adriana Díaz iniciará este miércoles la temporada 2026 en Doha, Catar, en el evento WTT Champions, donde enfrentará a una rival a la que vio por primera vez en 2011.

La atleta viajaba a Doha este lunes, luego de sufrir retrasos debido a la restricción temporal de la mayoría de los vuelos comerciales operados por aerolíneas estadounidenses desde el sábado en el aeropuerto internacional Luiz Muñoz Marín.

Díaz comenzará la temporada como la vigésima clasificada del ranking de la WTT. El WTT Champions es un torneo que inicia desde la ronda de 32 jugadoras en ambas ramas y reparte $500,000 en premios por género.

Su rival en la primera ronda será Hoi Kem Doo, de Hong Kong, quien comienza el evento en el puesto número 40 del ranking mundial y a quien Díaz venció en 2022, cuando la asiática era la séptima clasificada del mundo.

Según los archivos de resultados, Díaz y Doo se han enfrentado tres veces en sencillos, con balance favorable de dos victorias para la asiática. El triunfo de Díaz en 2022 se produjo en el evento WTT Cup Final, donde la utuadeña se impuso por parciales de 10-12, 11-8, 11-6 y 14-12 en los octavos de final.

Díaz partió hacia Doha con dos días de retraso en su itinerario de viaje debido a los bloqueos en el transporte aéreo provocados por el conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela, explicó a El Nuevo Día su padre y entrenador, Bladimir Díaz.

“‘Adri’ está saliendo hoy (lunes). Vamos a ver cómo nos va”, expresó el entrenador, quien añadió que la jugadora viajará acompañada de Daniel González, quien fungirá como su entrenador durante el evento.

Entre Doha y Puerto Rico hay siete horas de diferencia, por lo que la atleta deberá cumplir con un ajustado período de adaptación tras su llegada a Catar.