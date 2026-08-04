Adriana Díaz no cede un set y avanza a octavos de final en sencillos en Santo Domingo 2026
También hubo victorias para Jabdiel Torres, Kristal Meléndez y Enrique Ríos en la jornada del martes
4 de agosto de 2026 - 6:15 PM
4 de agosto de 2026 - 6:15 PM
Santo Domingo - La boricua Adriana Díaz avanzó este martes a los octavos de final del cuadro individual femenino de tenis de mesa durante estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La olímpica despachó por 4-0 a la guyanesa Chelsea Edghill, con parciales de 11-1, 11-7, 11-5 y 11-6, para asegurar un puesto entre las mejores 16 del certamen, un día después de conseguir la medalla de oro por equipo femenino.
Díaz regresará a la mesa el miércoles para junto a Ángel Naranjo iniciar la ruta en dobles mixto. El jueves a las 2:30 p.m. continuará su torneo en sencillos frente a una rival que aún está por definirse.
En la rama masculina, Jabdiel Torres también comenzó con el pie derecho al imponerse 4-0 sobre el salvadoreño Fernando Molina. El boricua dominó el encuentro con marcadores de 11-1, 11-6, 11-5 y 11-7 para avanzar a la ronda de los mejores 32.
Torres volverá a la acción el miércoles a las 10:00 a.m., cuando enfrente al mexicano Rogelio Castro en busca de un boleto a los dieciseisavos de final.
Otra que tuvo un sólido estreno fue Kristal Meléndez, quien, en su primera justa regional, superó 4-0 a la guyanesa Jasmine Billingy con parciales de 11-4, 11-8, 11-2 y 14-12 para instalarse en la ronda de las mejores 32.
Más tarde este martes, Meléndez enfrentará a la costarricense Jaydelinne Baker con la oportunidad de seguir avanzando en el torneo.
Mientras, Enrique Ríos también aseguró su clasificación a la siguiente fase tras derrotar 4-1 al barbadeño Tyrese Knight, con parciales de 11-7, 12-10, 11-7, 9-11 y 11-4.
Ríos buscará un lugar entre los mejores 16 el miércoles a las 12:15 p.m., cuando se mida al colombiano Sebastián Bedoya.
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