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Esmeralda Butler y Gabriel Lavallee impresionan en el inicio del skate street en Santo Domingo

La adolescente de 13 años finalizó primera en la ronda preliminar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

4 de agosto de 2026 - 6:29 PM

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Esmeralda Butler es la atleta más joven de la delegación puertorriqueña en la justa regional. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - Antes de disputar las medallas, los dos representantes de Puerto Rico en el skate street dejaron una sólida impresión en el inicio de la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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La boricua Esmeralda Butler, de apenas 13 años y la atleta más joven de la delegación puertorriqueña, dominó la rama femenina al finalizar en la primera posición de la ronda preliminar con una puntuación de 71.57.

En la rama masculina, Gabriel Lavallee también tuvo una destacada actuación al concluir en el segundo lugar con 55.55 puntos.

Las finales del skate street se celebrarán el miércoles, con la competencia femenina programada para las 3:40 p.m., mientras que la masculina comenzará a las 5:10 p.m.

Jugadores y staff boricua festejan en el podio centroamericano.Los jugadores de Puerto Rico hacen la tradicional celebración de morder la medalla.El dirigente Jorge Rincón lideró el equipo al oro.
1 / 19 | En imágenes: así celebró Puerto Rico su oro en el baloncesto masculino. Jugadores y staff boricua festejan en el podio centroamericano. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media
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Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto Domingo 2026
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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