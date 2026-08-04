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La boricua Gabriela Hwang acaricia el oro en esgrima en Santo Domingo 2026

La juvenil esgrimista se agenció la medalla de plata luego de haber estado cerca de superar a la mexicana Natalia Botello en la final de sable

4 de agosto de 2026 - 5:31 PM

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Gabriela Hwang, de 19 años, estuvo al frente 13-4 ante la azteca Natalia Botello. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yolymar de Jesús Pérez
Por Yolymar de Jesús Pérez
Periodista de Deportesyolymar.dejesus@gfrmedia.com

Santo Domingo - La esgrimista puertorriqueña Gabriel Hwang se adjudicó este martes la medalla de plata en la modalidad de sable femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras caer 15-14 ante la mexicana Natalia Botello en una dramática final que se definió en el último toque.

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En la final, Hwang dejó escapar una amplia ventaja de 13-4 frente a decenas de aficionados puertorriqueños que se dieron cita para apoyarla.

La joven de 19 años dominó el combate desde el inicio y llegó a colocarse arriba 7-1 en los primeros minutos, pero Botello, número 25 del ranking mundial, reaccionó con una impresionante remontada para llevarse el oro.

“(Me siento) increíble. Entrené muy duro para llegar hasta aquí. Creo que, después de que pasó la adrenalina, el cansancio empezó a sentirse un poco. No pude detener mis sentimientos y eso fue lo que costó mi derrota esta vez. Pero, sinceramente, estoy muy feliz con el resultado en mis primeros Juegos”, expresó Hwang a este medio luego de colgarse la presea.

“Ha sido una experiencia realmente divertida. Me encanta estar con mis compañeros y el apoyo que me dan. Esto se siente diferente, además de que tengo a mi familia aquí conmigo”, agregó la boricua y número 36 del escalafón global.

Fue un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre ambas atletas. Apenas en junio pasado, Botello, campeona en la NCAA con Ohio State, también había superado a Hwang en el Campeonato Panamericano de Esgrima celebrado en Lima, Perú.

Gabriela Hwang, a la derecha, llegó invicta a la final.
Gabriela Hwang, a la derecha, llegó invicta a la final. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

A pesar del revés, Hwang completó una sobresaliente actuación en sus primeros Juegos Centroamericanos. En las semifinales derrotó 15-9 a la venezolana Katherine Paredes para asegurar su presencia en la final.

En su camino hacia la disputa por oro, la puertorriqueña venció 15-9 en la ronda de las mejores 16 a la venezolana Yesimar Aponte. Luego eliminó 15-10 a la cubana Orquídea Ferrer en los cuartos de final antes de imponerse sobre Paredes en semifinales.

Durante la fase de grupos, la boricua abrió con una victoria 5-0 sobre la salvadoreña Fátima Tobar. Después repitió ese marcador frente a la mexicana Frine Vanessa y más tarde superó 5-3 a la dominicana Maiber de la Cruz.

También derrotó 5-2 a la cubana Adeimis Torres y a la jamaiquina Mya Spears, mientras que cerró la ronda preliminar con un triunfo 5-1 sobre la hondureña Lorena Anduray.

Tags
Santo Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del CaribePuerto Rico
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La carrera de la yabucoeña Yolymar de Jesús Pérez como periodista inició en los pasillos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, cuando laboró con el medio...
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