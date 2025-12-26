Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Bad Bunny de vuelta al ring? WWE regresaría a Puerto Rico en mayo 2026

El evento Backlash, celebrado con éxito en la isla en 2023, estaría programado para retornar a la isla el año entrante

26 de diciembre de 2025 - 7:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny luchó en el evento de WWE celebrado en Puerto Rico en mayo de 2023. (david.villafane@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La WWE estaría de vuelta a Puerto Rico en mayo de 2026 con el evento PLE (Premium Live Event) Backlash.

RELACIONADAS

La noticia fue dada por fuentes de John Pollock y Brandon Thurston, ambos del portal especializado en lucha libre postwrestling.com.

La fecha tentativa para el evento en el Coliseo José Miguel Agrelot sería el 9 de mayo.

La WWE tiene anunciado oficialmente, hasta el momento, las carteleras de WrestleMania 32 En las Vegas, Nevada, el 18 y 19 de abril, más SummerSlam el 1 y 2 de agosto en Minneapolis, Minnesota.

La gigantesca empresa de lucha libre, parte de la sobrilla de TKO Group que también tiene a promoción de artes marciales mixtas UFC, estuvo en Puerto Rico por última vez en mayo de 2023.

Tal y como se esperaba, el público estalló de la emoción al Bad Bunny hacer su entrada al Coliseo de Puerto Rico.El artista urbano llegó para su combate contra Damian Priest, de ascendencia puertorriqueña, con una colección de "armas" como palos, botes de basura y hasta sillas.Al final, Bad Bunny fue alzado en hombros por Rey Mysterio y los miembros del Latino World Order (L.W.O.). El artista también se abrazó con la bandera de Puerto Rico.
1 / 28 | En Fotos | Bad Bunny dio todo un espectáculo en su lucha contra Damian Priest. Tal y como se esperaba, el público estalló de la emoción al Bad Bunny hacer su entrada al Coliseo de Puerto Rico. - David Villafañe Ramos

El exponente de música urbana de fama mundial, Bad Bunny, protagonizó la cartelera de Backlash el 6 de mayo con una lucha callejera ante el también boricua Damian Priest en el “Choliseo”. El día anterior, WWE grabó su programa semana SmackDown en la instalación.

La Autoridad de Distrito de Convenciones otorgó un subsidio de $1.5 millones para celebrar el evento.

Este año, Benito Martínez Ocasio, nombre del artista, cumplió con una residencia de 31 fechas tras el lanzamiento de su exitoso disco Debí Tirar Más Fotos. Actualmente, se encuentra en una gira mundial que se extiende hasta julio 2026.

Bad Bunny, principal artista del medio tiempo del Super Bowl de la NFL en febrero, dará conciertos en Australia el 28 de febrero y 1 de marzo para luego tener un receso hasta el 26 y 27 de mayo, fechas que se presentará en Portugal.

El Nuevo Día pidió una reacción sobre la noticia a Move Concerts, casa promotora que organizó Backlash en 2023.

