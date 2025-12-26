¿Bad Bunny de vuelta al ring? WWE regresaría a Puerto Rico en mayo 2026
El evento Backlash, celebrado con éxito en la isla en 2023, estaría programado para retornar a la isla el año entrante
26 de diciembre de 2025 - 7:28 PM
26 de diciembre de 2025 - 7:28 PM
La WWE estaría de vuelta a Puerto Rico en mayo de 2026 con el evento PLE (Premium Live Event) Backlash.
La noticia fue dada por fuentes de John Pollock y Brandon Thurston, ambos del portal especializado en lucha libre postwrestling.com.
La fecha tentativa para el evento en el Coliseo José Miguel Agrelot sería el 9 de mayo.
La WWE tiene anunciado oficialmente, hasta el momento, las carteleras de WrestleMania 32 En las Vegas, Nevada, el 18 y 19 de abril, más SummerSlam el 1 y 2 de agosto en Minneapolis, Minnesota.
La gigantesca empresa de lucha libre, parte de la sobrilla de TKO Group que también tiene a promoción de artes marciales mixtas UFC, estuvo en Puerto Rico por última vez en mayo de 2023.
El exponente de música urbana de fama mundial, Bad Bunny, protagonizó la cartelera de Backlash el 6 de mayo con una lucha callejera ante el también boricua Damian Priest en el “Choliseo”. El día anterior, WWE grabó su programa semana SmackDown en la instalación.
La Autoridad de Distrito de Convenciones otorgó un subsidio de $1.5 millones para celebrar el evento.
Este año, Benito Martínez Ocasio, nombre del artista, cumplió con una residencia de 31 fechas tras el lanzamiento de su exitoso disco Debí Tirar Más Fotos. Actualmente, se encuentra en una gira mundial que se extiende hasta julio 2026.
Bad Bunny, principal artista del medio tiempo del Super Bowl de la NFL en febrero, dará conciertos en Australia el 28 de febrero y 1 de marzo para luego tener un receso hasta el 26 y 27 de mayo, fechas que se presentará en Portugal.
El Nuevo Día pidió una reacción sobre la noticia a Move Concerts, casa promotora que organizó Backlash en 2023.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: