Casta Diva muestra su linaje en el Clásico Día de Reyes

Canóvanas - La yegua nativa Casta Diva se impuso de manera dominante este domingo en el Clásico Día de Reyes ante más de 6,000 fanáticos que se dieron cita en el Hipódromo Camarero, muchos de ellos también atraídos por el Jockey Challenge, que reunió a la élite de los jinetes boricuas que compiten en Estados Unidos.

Esta fue la sexta victoria clásica para la protegida del Establo Cinco Hermanos y la primera en su campaña como cuatroañera. El triunfo fue contundente: superó por más de 15 cuerpos a su más cercana rival, Seductora, registrando tiempo de 1:45 minutos en la distancia de 1 1/16 de milla.

La actuación fue tan sólida que su jinete, Javier Santiago, supo desde temprano que la victoria estaba asegurada.

“Para el octavo de milla ya sabía que no se la ganaban, porque salió a correr con mucho deseo”, comentó Santiago sobre la yegua, conocida por su fuerte carácter. “Lo único que hice fue llevarla tranquila hasta decidir dejarla correr. En ese punto le dije: ‘desahógate ahora’, y ahí ven el resultado”, agregó.

Casta Diva partió desde el carril ocho y abordó la primera curva por la parte exterior, posición que mantuvo en la recta lejana hasta que Santiago le dio vía libre. Igualó a la líder Aurata al inicio de la segunda curva y se despegó con facilidad. Entró a la recta final con una ventaja cercana a los cinco cuerpos y el resto fue historia.

En el círculo de ganadores, la campeona acaparó la atención de los aficionados que se acercaron para fotografiarse con ella, obligando a acomodarla en varias ocasiones.

Allí, su propietario, Waldemar Rodríguez, expresó su satisfacción y orgullo por la yegua.

“Era lo que yo esperaba en una carrera normal, sin interferencias ni componendas en su contra. Estoy satisfecho de que está completamente sana y ¡hay Casta Diva para buen rato!”, exclamó.

Con esta victoria, Casta Diva suma 15 triunfos en 17 presentaciones, además de dos segundos lugares y un tercer puesto.

Rodríguez decidió mantener al veterano Santiago en la monta, a pesar de haber considerado al estelar Irad Ortiz, una decisión que resultó acertada.