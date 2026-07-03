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Don Octavio parte como favorito en la tercera pata de la Triple Corona puertorriqueña

La Copa San Juan se correrá este domingo en el Hipódromo Camarero

3 de julio de 2026 - 12:51 PM

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Jorge Vargas, hijo, viajará desde Estados Unidos para montar a Don Octavio en la Copa San Juan. (Archivo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El ejemplar Don Octavio saldrá como favorito este domingo en la Copa San Juan, prueba que cierra la Triple Corona puertorriqueña en el Hipódromo Camarero.

El ejemplar, que fue segundo en el Derby Puertorriqueño y terminó tercero, a apenas un pescuezo del segundo lugar, en la Copa Gobernador, será montado por Jorge Vargas Jr., quien viajará desde Estados Unidos para participar en la carrera, que repartirá una bolsa de $82,720 sobre distancia de 1 3/16 de milla.

Don Octavio es entrenado por Gilberto Escobar para el JBK Stable.

A diferencia de 2025, cuando Carismático conquistó la Triple Corona, este año no habrá un nuevo triplecoronado.

El campeón del año pasado, entrenado por Jason Lisboa para el Establo Tony Guzmán, no compite desde entonces y continúa preparándose para su regreso a las pistas.

Don Octavio encabezará un lote de 12 ejemplares, entre los que figuran Demoledor y Bateador, ganadores de las dos primeras gemas de la Triple Corona.

Pese a partir como favorito, Don Octavio aún busca su primera victoria en cinco presentaciones como tresañero.

Gran Porte, del Establo Sonata, y Rey Baltazar, del Establo ERV, aparecen como los principales rivales del favorito, seguidos por Bateador.

Gran Porte, que será conducido por Juan Carlos Díaz, ha finalizado en el marcador en las dos primeras pruebas de la Triple Corona y buscará cerrar la serie con un triunfo.

Tags
Hipismo puertorriqueñoHipódromo Camarero
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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