Eloy Benítez abrirá la participación boricua en el Mundial Bajo Techo de Polonia
El velocista estará activo a las 5:20 a.m. de este viernes en la etapa preliminar de los 60 metros
19 de marzo de 2026 - 1:40 PM
19 de marzo de 2026 - 1:40 PM
El velocista boricua Eloy Benítez competirá este viernes de madrugada por el carril 8 de la primera serie preliminar de los 60 metros en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Polonia 2026.
Benítez es uno de tres boricuas activos en el evento. Los otros son la velocista Gladymar Torres y la saltadora Alysbeth Félix. De los tres, será el único en acción este viernes.
Benítez, finalista en el pasado Mundial Bajo Techo, buscará avanzar a las semifinales, programadas para este viernes a las 3:15 p.m. La final está pautada para las 4:00 p.m.
El puertorriqueño llega a la serie con el mejor tiempo de la temporada entre los siete participantes y posee, además, el segundo mejor registro personal del grupo.
Su marca de inscripción es de 6.48 segundos, lograda este año, que también constituye récord nacional.
Eloy Benitez 🇵🇷 flies to a 6.49s National Record over 60m at the World Indoor Championships!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 21, 2025
Fastest qualifier for the semis.pic.twitter.com/R893HSvSLY
El mejor tiempo personal de la serie pertenece al italiano Samuele Ceccarelli, con 6.47 segundos, aunque su mejor registro en la presente temporada es de 6.61.
En total, se disputarán siete series preliminares. Clasificarán a semifinales los tres primeros de cada serie, además de los siguientes tres mejores tiempos globales.
En la cuarta serie correrá el estadounidense Jordan Anthony, quien posee el mejor tiempo del año con 6.43 segundos. También figura entre los favoritos el jamaiquino Kishane Thompson, que competirá en esa misma serie, mientras que el medallista olímpico Ackeem Blake verá acción en la séptima. Blake cuenta con una marca personal de 6.42 segundos.
Por su parte, Torres competirá el sábado en los 60 metros. Hasta la tarde del jueves, World Athletics no había publicado las listas de salida de las series preliminares.
Félix, en tanto, participará el domingo en el salto de longitud, una prueba que se disputará directamente como final.
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