Emotivo momento en Camarero: Édgar Zayas comparte triunfo con su padre convaleciente

Canóvanas - Más allá de la victoria del estelar Irad Ortiz y de los más de 6,000 fanáticos que se dieron cita en el Hipódromo Camarero, la imagen final del Jockey Challenge resumió el verdadero valor del evento.

El concurrido evento, que llenó las dos plantas disponibles de la instalación y desbordó el jockey room con talento de la fusta, cerró con una escena cargada de emoción, digna del círculo de ganadores.

Mientras el jinete Édgar Zayas subía a lo alto del podio para recibir el primer lugar del Jockey Challenge, acompañado por Manny Franco y Juan Carlos Díaz, quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente, una silla de ruedas se acercó al podio. En ella estaba Rafael Zayas, padre de Édgar, para formar parte de un momento inolvidable ocurrido en el paddock de Camarero.

Su hijo acababa de imponerse ante un grupo repleto de talento. El progenitor, convaleciente de una doble amputación, no podía quedarse fuera de la fotografía en un momento tan significativo.

“Esto es una bendición. Dios me dio una bendición y un regalo de Reyes también. Es lo único que puedo decir, porque casi no me salen las palabras del orgullo tan grande que siento por él”, expresó Rafael Zayas, quien sufrió amputaciones en ambas piernas a causa de la diabetes que padece.

(Édgar) Zayas se coronó campeón del Jockey Challenge entre 12 jinetes, al acumular 29 puntos gracias a una victoria en la cuarta carrera a bordo de Zalamera Baby Boy y un tercer lugar en la décima carrera con La Pionera, informó Camarero.

Manny Franco terminó segundo con 25 puntos y Juan Carlos Díaz tercero con 19. Tanto Franco como Díaz lograron una victoria cada uno en el evento, que constó de cuatro carreras válidas.

El jinete Édgar Zayas posa junto a su convaleciente padre y su señora madre luego de ganar el Jockey Challenge en el Hipódromo Camarero. (Cortesía)

La victoria de Zayas en la primera carrera del Jockey Challenge, montando a Zalamera Baby Boy, fue clave para asegurar el título, ya que le permitió manejar la ventaja en las tres carreras restantes.

“Luego de ganar, lo que necesitaba era aparecer en la pizarra para acumular puntos. Ganar la primera carrera fue clave”, explicó Zayas.

Además de decisiva, la victoria fue histórica, ya que representó su primer triunfo en Puerto Rico. Zayas ha ganado más de 2,000 carreras en Estados Unidos, luego de no completar en 2012 el curso de jinetes en la reconocida Escuela Hípica Agustín Mercado Reverón.

“Me crié aquí, en Canóvanas, frente al hipódromo. Siempre soñé con ser jinete y con montar en Camarero. Esta es mi primera victoria aquí. Que mi papá, mi familia y mis amistades estuvieran presentes fue espectacular, de verdad”, relató Zayas.

Y allí estuvo su padre para presenciar ese momento, el mismo que le presentó el mundo del hipismo.

Zayas, de 31 años, recordó que desde niño frecuentaba Camarero porque su padre había comprado varios caballos y él lo acompañaba. Poco a poco se enamoró de la adrenalina y la competitividad de las carreras.

Su padre es, por tanto, una de las razones principales por las que hoy Zayas es jinete y uno de los más destacados en los hipódromos de la Florida, en Estados Unidos.

“Él es una de las razones principales por las que me gustó ser jinete. Tenía sus caballos y me traía aquí. Siempre me gustó la competitividad desde muchacho. Eso fue lo que me atrajo”, recordó Zayas.

Zayas fue uno de los nueve jinetes invitados al Jockey Challenge. También participaron José Luis Ortiz, Manny Franco, Ramón Vázquez, Jaime Torres, Jorge Vargas y Edwin Maldonado, entre otros destacados jinetes boricuas que compiten en Estados Unidos, quienes se midieron a los veteranos locales Juan Carlos Díaz, Edwin Castro y Javier Santiago.

El triunfo fue celebrado por una familia numerosa, compuesta por cerca de una docena de personas, que se dio cita en Camarero el Día de Reyes para apoyar a su jinete favorito.

“Él siempre ha sido talentoso en los deportes”, dijo su padre, al destacar sus habilidades en baloncesto, voleibol y tenis de mesa, entre otros. “Le gustó mucho esto y le dije: ‘si esto es lo que te gusta, voy a empujarte’”.

Dicho y hecho.