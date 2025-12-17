Equipo juvenil de surf de Puerto Rico logra su mejor actuación histórica en un Mundial

El Equipo Nacional Juvenil de Surf de Puerto Rico firmó su mejor actuación histórica en el Campeonato Mundial Juvenil de Surf de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés), celebrado en Perú, al finalizar en la posición 18 entre 57 países participantes.

El resultado representa la ubicación más alta alcanzada por Puerto Rico desde que compite en el certamen juvenil, que reúne a los mejores surfistas jóvenes del mundo, y marca un paso importante en el desarrollo del surf competitivo en la isla.

A nivel individual, dos atletas puertorriqueñas sobresalieron: Miamar Soto Pérez culminó en el quinto lugar de la categoría Sub-18, mientras que Amari Mia Moore finalizó séptima en la Sub-16, consolidándose ambas entre las mejores surfistas juveniles del planeta.