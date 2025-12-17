Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Equipo juvenil de surf de Puerto Rico logra su mejor actuación histórica en un Mundial

La selección boricua finalizó en el puesto 18 entre 57 países en el Campeonato de la ISA celebrado en Perú

17 de diciembre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miamar Soto Pérez culminó en el quinto lugar de la categoría Sub-18. (Sean Evans)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Equipo Nacional Juvenil de Surf de Puerto Rico firmó su mejor actuación histórica en el Campeonato Mundial Juvenil de Surf de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés), celebrado en Perú, al finalizar en la posición 18 entre 57 países participantes.

RELACIONADAS

El resultado representa la ubicación más alta alcanzada por Puerto Rico desde que compite en el certamen juvenil, que reúne a los mejores surfistas jóvenes del mundo, y marca un paso importante en el desarrollo del surf competitivo en la isla.

A nivel individual, dos atletas puertorriqueñas sobresalieron: Miamar Soto Pérez culminó en el quinto lugar de la categoría Sub-18, mientras que Amari Mia Moore finalizó séptima en la Sub-16, consolidándose ambas entre las mejores surfistas juveniles del planeta.

La Federación de Surf de Puerto Rico destacó que este resultado refleja el trabajo sostenido en el programa juvenil, así como el respaldo recibido por los atletas durante su proceso de desarrollo. Según indicó la entidad, el desempeño en Perú reafirma el crecimiento del surf boricua en escenarios internacionales y fortalece las bases para futuras competencias.

Redacción El Nuevo Día
