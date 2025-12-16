La Agencia Antidopaje sancionará al fondista Luis Rosado por evadir dopaje

El fondista orocoveño Luis Rosado enfrenta una posible suspensión de entre dos y cuatro años por evadir el proceso de dopaje, luego de ganar el medio maratón Che Márquez en noviembre, informó el presidente de la Agencia Antidopaje de Puerto Rico (Prado).

El atleta fue notificado y cuenta con un plazo de 21 días para presentar argumentos que podrían llevar el caso a una audiencia final, explicó el presidente de Prado, el profesor David Bahamundi.

“En estos casos existe una infracción al código, y le corresponde al atleta demostrar que no incurrió en la falta y presentar sus argumentos”, indicó Bahamundi a El Nuevo Día.

La sanción máxima contemplada es de cuatro años, aunque podría reducirse a dos años dependiendo de los argumentos que presente el atleta. No obstante, Bahamundi aclaró que se aplicará una sanción independientemente de la defensa, ya que Rosado incurrió en evasión del proceso de control.

PUBLICIDAD

Hasta este martes, Rosado no había informado a Prado si solicitaría una audiencia ni había aceptado culpabilidad.

Según una investigación realizada por Prado, el atleta fue notificado en el lugar de los hechos por un oficial de la carrera Che Márquez sobre el proceso de dopaje que debía cumplir dentro de un tiempo razonable, explicó Bahamundi.

La investigación reveló, también, que el evento contaba con servicios médicos disponibles para atender cualquier necesidad del atleta y que se le concedió un tiempo prudente para presentarse al control de dopaje.

Sin embargo, aunque fue debidamente informado, Rosado no acudió al control dentro del periodo flexible que se le otorgó. En su lugar, decidió acudir a un servicio médico fuera de los predios del evento para atender una condición de salud, según concluyó la investigación de Prado.

“Entendemos que se le proveyeron todos los recursos necesarios y que el atleta decidió no utilizarlos”, afirmó Bahamundi. “Tenía los servicios médicos y al oficial de la carrera disponibles, y aun así no acudió. También se le concedió tiempo luego de la carrera para atender a la prensa y recuperarse, y tampoco se presentó”.

Bahamundi aclaró que el atleta no está siendo sancionado por dopaje, ya que nunca se sometió al proceso, sino por evadir el control.

Rosado da su versión

Por su parte, Rosado ha alegado que se sintió mal tras la carrera y que por esa razón decidió acudir a un hospital.

En redes sociales también se ha publicado que las pruebas de laboratorio realizadas al atleta en el centro médico al que acudió no arrojaron resultados positivos a drogas ilegales.

PUBLICIDAD

Sobre este punto, Bahamundi señaló que dichos laboratorios pueden ser presentados como parte de la defensa del atleta, pero aclaró que no son confiables para efectos de un control antidopaje.