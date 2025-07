Fallece a los 114 años Fauja Singh, el corredor de maratón más longevo del mundo, tras ser atropellado

Medios locales en India informaron que Singh sufrió graves heridas en la cabeza en un accidente el lunes mientras cruzaba la calle en su pueblo natal cerca de Jalandhar en Punjab. Fue trasladado al hospital donde falleció más tarde. Su club de corredores y organización benéfica con sede en Londres, Sikhs In The City, confirmó su muerte.

Su logro no fue reconocido por Guinness World Records porque no tenía un certificado de nacimiento para probar su edad. Singh tenía un pasaporte británico que mostraba su fecha de nacimiento como el 1 de abril de 1911, mientras que una carta de funcionarios del gobierno indio indicaba que no se guardaban registros de nacimiento en 1911.

Tras su retirada de las carreras, dijo que esperaba “que la gente me recuerde y no me olvide”. También quería que la gente siguiera invitándolo a eventos “en lugar de olvidarme por completo solo porque ya no corro”.