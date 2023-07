Las próximas 44 vueltas alrededor de un circuito se llevarán a cabo el próximo domingo, en Bélgica, en el famoso y reconocido circuito de Spa-Francorchamps.

Este año, esta carrera llega con un cambio sustancial, y es que veremos este circuito previo al descanso de verano, cuando usualmente era el primer circuito luego del descanso.

Una vez más, Red Bull es el equipo a destronar, ya que luego del pasado evento en Hungría, obtuvieron su duodécimo campeonato, lo que los mantiene como el único equipo ganador en todos los circuitos de la temporada.

Este circuito de Spa-Francorchamps es reconocido por ser uno de los más queridos por los choferes de Fórmula 1 por su mezcla de largas rectas y curvas de alta velocidad, que permite que los corredores lleven sus autos al límite. Pero este fin de semana se añaden dos variables interesantes: se espera que haya lluvia, y es fin de semana de “Sprint Race”.

En años anteriores, el equipo de Red Bull ha lucido excepcional en este circuito, particularmente su corredor Max Verstappen. Pero en esta ocasión el hecho de que se espere lluvia añade la posibilidad de accidentes y “safety cars”, lo que abre más las posibilidades que equipos como McLaren o Mercedes puedan intentar coronarse como campeones del circuito en el 2023.

Para el equipo McLaren, este circuito funciona a su favor, de hecho, el circuito puede ser denominado como uno “tradicional” para sus autos. El monoplazo de McLaren se desenvuelve muy bien en circuitos de curvas de alta velocidad y en clima fresco, gracias a la excelente estrategia que tiene McLaren para el calentamiento de neumáticos, y todo parece indicar que este fin de semana las condiciones están todas a su favor.

Tomando en cuenta que McLaren ha lucido muy bien en los pasados dos eventos particularmente, no es descabellado pensar que pueden tener tremenda oportunidad de retar al equipo campeón por la victoria. Por otro lado, su corredor Oscar Piastri, pudiera lograr colocarse entre las primeras posiciones tomando en cuenta que ha mostrado ser un excelente corredor y contrincante para los corredores veteranos como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Checo Pérez. Ciertamente, McLaren buscará colocar a sus dos corredores en las primeras posiciones.

Hablando de Lewis Hamilton, el equipo Mercedes ha demostrado que están en batalla, y que han podido sobreponerse a otros equipos rivales como Aston Martin y Ferrari. Con eso en mente, cualquiera de los corredores de Mercedes pudieran verse también batallando por las primeras tres a cinco posiciones, y por ende, por puntos del campeonato de Constructores.

En cuanto a este tema, Toto Wolff comentó a racingnew365.com: “Spa-Francorchamps es un lugar clásico y un verdadero desafío tanto para los autos como para los pilotos, especialmente en el formato Sprint con un tiempo de práctica tan limitado en una vuelta larga y desafiante. Traeremos actualizaciones este fin de semana como parte de nuestro programa de desarrollo continuo, esperamos que este sea otro pequeño paso adelante para mejorar el W14. Donde sea que esté el verdadero ritmo de nuestro automóvil, queremos maximizar el resultado en esta carrera final antes del cierre de verano.”

Otro equipo que puede representar una amenaza para el tema de puntos lo es Williams, quienes han estado obteniendo puntos en las pasados eventos. El equipo Williams ha logrado maximizar la eficiencia aerodinámica de sus autos, particularmente el de Alex Albon, y eso es una ventaja para este circuito de Spa-Francorchamps. Este equipo se ha convertido ultimamente en una amenaza para equipos como Alpine y Ferrari, pero también le complica la situación a Alpha Tauri y su nuevo corredor Daniel Ricciardo en la búsqueda de colocar su auto entre las primeras 10 posiciones.

En cuanto al equipo Ferrari, no han tenido su mejor desempeño en los pasados circuitos y por lo que se prevé, no vendrán con cambios para Bélgica. Según han comentado, prefieren seguir observando y entendiendo el desempeño de su auto como está, antes de contemplar hacer cambios. Por otro lado, hoy jueves se confirmó que su director de equipo, Laurent Mekie, no estará este fin de semana y será reemplazado por Diego Ioverno, lo que ciertamente abre las posibilidades de lo que podrían mejorar o empeorar en este circuito en cuanto a su desempeño como equipo.

Ciertamente este circuito de Spa es uno de los más notorios y este evento es de los más esperados, más que nada por la fama que tiene la pista. El hecho de que haya lluvia y Sprint Race añade a la dificultad pero también surge como un beneficio adicional para el aficionado del deporte. También el hecho de que es ahora la última carrera antes del receso de verano añade valor, ya que los equipos lo darán todo por terminar en las primeras posiciones justo antes del receso, por lo que Spa 2023 promete ser un evento bastante interesante.

El evento será el domingo a las 9:00 am, hora local.