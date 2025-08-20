Opinión
Feriados
20 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
Deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frances Colón logra bronce histórico en los 100 metros de Asunción 2025

La velocista se convirtió en la primera atleta puertorriqueña en alcanzar una medalla panamericana en pruebas de velocidad

20 de agosto de 2025 - 8:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frances Colón (izquierda) es abrazada por su compañera de equipo Gladymar Torres en la final de los 100 metros en Asunción. (FABIAN MEZA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La velocista puertorriqueña Frances Colón conquistó la medalla de bronce en la final de los 100 metros planos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al detener el reloj en 11.46 segundos.

RELACIONADAS

De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, se trata de la primera vez que un velocista puertorriqueño logra subir al podio en unos Juegos Panamericanos, tanto en la categoría adulta como en la juvenil.

El oro de ese evento correspondió a la trinitense Shaniqua Bascombe con 11.19, mientras que la plata fue para la dominicana Liranyi Alonso, con 11.40. En esa misma final, la abanderada nacional Gladymar Torres terminó en la quinta posición con 11.50. En la rama masculina, Eloy Benítez también finalizó quinto con un registro de 10.20 segundos.

La jornada de atletismo incluyó además otras actuaciones de la delegación boricua:

  • 100m vallas (semifinales): Grace Otero (13.85 segundos, décima) y Naomi Ríos (13.83, novena).
  • 400m (semifinales): Alejandro Rosado (47.06 segundos, noveno).
  • Lanzamiento de bala (final): Alan Cabanellas (17.04 metros, octavo lugar), resultado que le otorgó un Diploma Panamericano.

Con este resultado, Puerto Rico suma hasta el momento 12 preseas —tres de oro, tres de plata y seis de bronce—, lo que mantiene a la delegación en la posición número 11 del medallero.

Tags
Juegos Panamericanos JunioratletismoComité Olímpico de Puerto RicoCOPUR
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
