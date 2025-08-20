Frances Colón logra bronce histórico en los 100 metros de Asunción 2025
La velocista se convirtió en la primera atleta puertorriqueña en alcanzar una medalla panamericana en pruebas de velocidad
20 de agosto de 2025 - 8:59 PM
La velocista puertorriqueña Frances Colón conquistó la medalla de bronce en la final de los 100 metros planos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al detener el reloj en 11.46 segundos.
De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, se trata de la primera vez que un velocista puertorriqueño logra subir al podio en unos Juegos Panamericanos, tanto en la categoría adulta como en la juvenil.
El oro de ese evento correspondió a la trinitense Shaniqua Bascombe con 11.19, mientras que la plata fue para la dominicana Liranyi Alonso, con 11.40. En esa misma final, la abanderada nacional Gladymar Torres terminó en la quinta posición con 11.50. En la rama masculina, Eloy Benítez también finalizó quinto con un registro de 10.20 segundos.
La jornada de atletismo incluyó además otras actuaciones de la delegación boricua:
Con este resultado, Puerto Rico suma hasta el momento 12 preseas —tres de oro, tres de plata y seis de bronce—, lo que mantiene a la delegación en la posición número 11 del medallero.
