Gabriela Hwang se corona campeona panamericana junior en sable femenino

La esgrimista puertorriqueña Gabriela Hwang conquistó este martes la medalla de oro en la modalidad de sable femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, para sumar la tercera presea para Puerto Rico en la justa y la segunda dorada, tras el triunfo de Xavier Ruiz en natación.

Hwang tuvo una actuación impecable de principio a fin. En la fase de grupos cerró con marca perfecta de 5-0, al superar a Aurora Barrera (Guatemala), Delilah Huai (Estados Unidos), Catalina Borrelli (Argentina), Ana Carvajal (México) y Violeta Escanlar (Uruguay).

En la ronda de 16 venció nuevamente a Escanlar por 15-0; en cuartos de final repitió el marcador perfecto ante Constanza Manso (Chile); y en semifinales superó a María Galindo (Perú) por 15-3.

En la final, la puertorriqueña se impuso 15-8 sobre Borrelli para asegurar el título panamericano junior y sumar un nuevo capítulo dorado para la esgrima de la isla.