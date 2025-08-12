Opinión
13 de agosto de 2025
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gabriela Hwang se corona campeona panamericana junior en sable femenino

La esgrimista puertorriqueña logró la tercera medalla para la isla en Asunción 2025, con una gran actuación

12 de agosto de 2025 - 6:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabriela Hwang se impuso en la final 15-8 sobre la argentina Catalina Borrelli. (JOSÉ JOVANY MANDUJANO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La esgrimista puertorriqueña Gabriela Hwang conquistó este martes la medalla de oro en la modalidad de sable femenino de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, para sumar la tercera presea para Puerto Rico en la justa y la segunda dorada, tras el triunfo de Xavier Ruiz en natación.

Hwang tuvo una actuación impecable de principio a fin. En la fase de grupos cerró con marca perfecta de 5-0, al superar a Aurora Barrera (Guatemala), Delilah Huai (Estados Unidos), Catalina Borrelli (Argentina), Ana Carvajal (México) y Violeta Escanlar (Uruguay).

En la ronda de 16 venció nuevamente a Escanlar por 15-0; en cuartos de final repitió el marcador perfecto ante Constanza Manso (Chile); y en semifinales superó a María Galindo (Perú) por 15-3.

En la final, la puertorriqueña se impuso 15-8 sobre Borrelli para asegurar el título panamericano junior y sumar un nuevo capítulo dorado para la esgrima de la isla.

Con este resultado, Hwang se une a Ruiz y Sebastián García como medallistas boricuas en Asunción 2025.

Tags
Comité Olímpico de Puerto RicoCOPURJuegos Panamericanos JuniorParaguay
