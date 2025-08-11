Jasmine Camacho-Quinn: “Es cada vez más seguro que no llegaré 100 por ciento al Mundial”

Una mala y otra buena.

Jasmine Camacho Quinn escribió en sus redes sociales que su lastimado pie sanará 100 por ciento, aunque a destiempo para poder correr en el cercano Mundial de Atletismo.

El Mundial está a un mes de iniciar.

“Con el Mundial a un mes de iniciar, todo luce cada vez menos posible que llegaré al 100 por ciento de mi condición al Mundial”, escribió.

“La buena noticia”, agregó en su escrito, “es que mi pie esta mejor y que tengo la confianza de que sanará completamente en su momento”.

Camacho Quinn no corre los 100 metros con vallas desde abril debido a una dolencia en el tobillo derecho. La última vez que corrió, hizo 12.30 segundos en un evento en Jamaica en que subió al podio.

Durante su ausencia, las principales corredoras de 100 metros con vallas sí han estado compitiendo. La mejor marca del año está en 12.17 segundos, y tres corredoras han cronometrado este año por debajo de 12.30.

Camacho Quinn había ganado medallas en los previos mundiales. En Budapest 2023 logró la medalla de bronce y en Oregón 2022 la plata.

Naturalmente, Camacho-Quinn también es doble medallista olímpica, incluido el oro en Tokio 2020, que fue celebrado en el 2021. Fue bronce en París 2024.

En fin, Camacho-Quinn lleva cuatro temporadas corridas siendo medallista mundial u olímpica. También fue en ese periodo campeona de la Liga Mundial.

En su mensaje en redes sociales, Camacho-Quinn dijo que ha sido complicado entrenar y sanar al mismo tiempo y que enfatizará en lo segundo.