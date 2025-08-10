Opinión
10 de agosto de 2025
79°ligeramente nublado
DeportesOtros deportes
Puerto Rico conquista su primera medalla de oro en Asunción 2025

En natación, Xavier Ruiz ganó la prueba de 100 metros pecho y además hizo una marca en los Juegos Panamericanos Junior

10 de agosto de 2025 - 7:21 PM

Xavier Ruiz sale del bloque en vías al oro en los 100 metros pecho de Asunción 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El himno de Puerto Rico sonó en el Complejo Acuático de Asunción 2025 tras la espectacular victoria de Xavier Ruiz en final Ade los 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico en un comunicado.

Los Juegos tienen hoy, domingo, su primer día de competencias. Los Juegos fueron inaugurados el sábado en la noche.

Ruiz, quien ya había hecho historia esta mañana al establecer un nuevo récord panamericano junior con tiempo de 1:00.80 en las preliminares, reafirmó su dominio en la final deteniendo el reloj en 1:00.84.

Segundo arribó con 1:01.26 el brasileño Guilherme Camossato. El bronce fue ganado con 1:01.73 por el jamaiquino Collin McKenzie.

En esa final, el también boricua Diego Resto finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:02.78, consolidando la fuerte presencia puertorriqueña en el evento.

La medalla de oro de Ruiz le clasifica a los Juegos Panamericanos adultos del 2027, que se van a celebrar en Lima, Perú.

Para la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, este resultado es un ejemplo del potencial de la delegación.

“Comenzar estos Juegos con una medalla de oro es un impulso enorme para todo el equipo. Xavier ha demostrado que el trabajo, la disciplina y el compromiso dan resultados. Este triunfo inspira a toda nuestra delegación y a Puerto Rico entero.”

Los atletas boricuas también vieron acción este domingo en pruebas de esgrima, patineta y badmington.

