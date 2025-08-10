Puerto Rico conquista su primera medalla de oro en Asunción 2025

El himno de Puerto Rico sonó en el Complejo Acuático de Asunción 2025 tras la espectacular victoria de Xavier Ruiz en final Ade los 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico en un comunicado.

Los Juegos tienen hoy, domingo, su primer día de competencias. Los Juegos fueron inaugurados el sábado en la noche.

Ruiz, quien ya había hecho historia esta mañana al establecer un nuevo récord panamericano junior con tiempo de 1:00.80 en las preliminares, reafirmó su dominio en la final deteniendo el reloj en 1:00.84.

Segundo arribó con 1:01.26 el brasileño Guilherme Camossato. El bronce fue ganado con 1:01.73 por el jamaiquino Collin McKenzie.

En esa final, el también boricua Diego Resto finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:02.78, consolidando la fuerte presencia puertorriqueña en el evento.

La medalla de oro de Ruiz le clasifica a los Juegos Panamericanos adultos del 2027, que se van a celebrar en Lima, Perú.

PUBLICIDAD

Para la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, este resultado es un ejemplo del potencial de la delegación.

“Comenzar estos Juegos con una medalla de oro es un impulso enorme para todo el equipo. Xavier ha demostrado que el trabajo, la disciplina y el compromiso dan resultados. Este triunfo inspira a toda nuestra delegación y a Puerto Rico entero.”