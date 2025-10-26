Irad Ortiz hijo asume el liderato de ganancias en la hípica de Estados Unidos
El trujillano supera al francés Flavien Prat y se perfila como favorito para ganar su sexto Premio Eclipse
26 de octubre de 2025 - 7:42 PM
El destacado jinete boricua Irad Ortiz, hijo, asumió el liderato de dinero producido en la hípica de Estados Unidos este domingo, luego de un meses de avance, y se colocó de paso en posición para ganar el prestigioso Premio Eclipse.
Luego de sus 10 montas de este domingo, en las que consiguió dos victorias en Churchill Downs, el trujillano Ortiz suma $32,309,864 millones producidos por sus montas, por encima de los $32,298,579 del jinete francés Flavien Prat, quien ha estado de líder prácticamente en toda la temporada.
El momento de liderado de Ortiz es crítico porque el próximo viernes y sábado se corren los 13 millonarios clásicos que componen el Breeders’ Cup que definirá la estadística de dinero producido.
Por lo general, el jinete que finaliza al tope de dicha estadística gana el Premio Eclipse, que reconoce al mejor jinete de la temporada.
Ortiz, hijo, ha ganado cinco de los últimos siete Premios Eclipse. Si gana el sexto, se colocará a uno del líder de todos los tiempos, el estadounidense Jerry Bailey.
Los jinetes boricuas Ángel “Junior” Cordero, John Velázquez, José Luis Ortiz y su hermano Irad se combinan para un total de una decena de Premios Eclipse.
