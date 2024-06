Jasmine Camacho-Quinn no termina su carrera en Finlandia tras una aparente lastimadura

La vigente campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn no pudo completar la carrera de los 100 metros con vallas de los Paavo Nurmi Games , que se celebraron este martes en Turku, Finlandia, debido a una aparente lastimadura.

Al momento se desconocen las razones particulares para que la atleta boricua no pudiera terminar la carrera. En el listado del evento aparece con las siglas DNF (“Did Not Finish” en inglés, “No Finalizó” en español).