José Figueroa rompe la barrera de los 20 segundos en los 200 metros

José Figueroa hizo historia el domingo en Colombia al convertirse en el primer puertorriqueño en correr los 200 metros por debajo de los 20 segundos, tras registrar 19.87 en el Campeonato Panamericano, una marca con la que también reestableció el récord nacional.

El tiempo y el récord nacional ya fueron certificados por World Athletics.

“Este es solamente el comienzo de mi carrera”, dijo Figueroa a Alfa Sports.

La marca nacional anterior era de 20.16 segundos, establecida por el propio Figueroa en 2025. El registro de 19.87 segundos es la séptima mejor marca del mundo en 2026, según las estadísticas oficiales de World Athletics.

El boricua se perfila como una de las principales figuras del atletismo puertorriqueño de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el nivel de la velocidad será muy alto, con Jamaica como la potencia dominante de la región.

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Además, Figueroa integró el equipo masculino del relevo 4x400 metros que también implantó un nuevo récord nacional durante el Campeonato Panamericano, junto a Yariel Pérez, Alejandro Rosado y Jarell Cruz.