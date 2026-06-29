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José Figueroa rompe la barrera de los 20 segundos en los 200 metros

El velocista ganó, además, con autoridad la prueba en el Campeonato Panamericano de Atletismo

29 de junio de 2026 - 9:28 AM

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José Figueroa se convirtió en el primer puertorriqueño en romper la barrera de los 20 segundos en los 200 metros. (Copur / Carlos Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

José Figueroa hizo historia el domingo en Colombia al convertirse en el primer puertorriqueño en correr los 200 metros por debajo de los 20 segundos, tras registrar 19.87 en el Campeonato Panamericano, una marca con la que también reestableció el récord nacional.

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El tiempo y el récord nacional ya fueron certificados por World Athletics.

“Este es solamente el comienzo de mi carrera”, dijo Figueroa a Alfa Sports.

La marca nacional anterior era de 20.16 segundos, establecida por el propio Figueroa en 2025. El registro de 19.87 segundos es la séptima mejor marca del mundo en 2026, según las estadísticas oficiales de World Athletics.

El boricua se perfila como una de las principales figuras del atletismo puertorriqueño de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el nivel de la velocidad será muy alto, con Jamaica como la potencia dominante de la región.

Además, Figueroa integró el equipo masculino del relevo 4x400 metros que también implantó un nuevo récord nacional durante el Campeonato Panamericano, junto a Yariel Pérez, Alejandro Rosado y Jarell Cruz.

La cuarteta registró un tiempo de 3:02.22 para reestablecer la marca nacional. El récord anterior era de 3:03.19. Igualmente, el equipo conquistó la medalla de bronce en la prueba.

Tags
atletismoPerú
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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