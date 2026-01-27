Kellie Delka: la texana que eligió a Puerto Rico para cumplir su sueño olímpico

Nueve años después de tomar la decisión de mudarse a la isla para representar a Puerto Rico en un escenario poco habitual para el país, la corredora de skeleton Kellie Delka se prepara para vivir su segunda experiencia olímpica, esta vez en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 para consolidar un vínculo que nació casi por casualidad y se transformó en un compromiso de vida con el deporte y la bandera boricua.

Nacida en Texas y exrepresentante de Estados Unidos hasta 2018, Delka encontró en Puerto Rico no solo un nuevo hogar, sino un proyecto deportivo al que decidió entregarse por completo, mudándose a la isla para impulsar su carrera en los deportes de invierno.

“Todo surgió hace unos nueve años”, recordó la deportista de 38 años y que reside en Luquillo.

“En ese momento, la Federación de Invierno estaba retomando vida nuevamente con los esquiadores y mencionaron que podrían estar buscando más personas para ayudar a representar al país en los Juegos de Invierno. Yo estuve dispuesta a venir y reunirme con la Federación, me encantó todo, y básicamente recogí toda mi vida y me mudé aquí. Desde entonces llevo como ocho años en la isla y ha sido una experiencia mágica; ha sido un honor representar a Puerto Rico”, agregó la deportista nacida en Texas.

Delka debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, edición en la que Puerto Rico también estuvo representado por Willam C. Flaherty en las pruebas de eslalon y eslalon gigante. En esa ocasión, la corredora finalizó en la posición 24 tras la tercera manga y quedó fuera de la contienda por las medallas.

Para esta edición, quisiera terminar entre las primeras 15.

“Me encantaría terminar entre las primeras 15 del evento. Somos 25 mujeres clasificadas y este año tendré mucho más tiempo de entrenamiento en la pista olímpica, algo que espero con entusiasmo. Ya he competido en esa pista esta temporada, así que cuento con más práctica y mayor conocimiento del trazado. Por eso sé que puedo lograr un muy buen resultado en los Juegos, simplemente gracias a tener un poco más de experiencia”.

Las Olimpiadas de Invierno 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

Kellie Delka y William C. Flaherty, de Puerto Rico, sostienen la monoestrellada durante los Juegos de 2022. (Bernat Armangue)

Delka, quien atendió a los medios de comunicación de Puerto Rico este martes en la Casa Olímpica, explicó que el proceso de clasificación olímpica en el skeleton es altamente competitivo y se basa en un sistema de puntos acumulados a lo largo de la temporada.

Cada año, las atletas comienzan desde cero y suman puntos en las distintas competencias según sus posiciones finales, con el objetivo de ubicarse lo suficientemente alto en el ranking mundial para asegurar uno de los 25 cupos disponibles en su disciplina. Para lograrlo, es necesario figurar entre las primeras 55 corredoras y, además, superar a otras representantes de países con cuotas limitadas, lo que implica una constante batalla en cada carrera.

La atleta señaló que la temporada olímpica se disputó entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con fecha límite de clasificación el 18 de enero, por lo que no fue hasta ese día que se confirmó su pase a los Juegos. Destacó que fue un año exigente, pero que gracias a su buen rendimiento y a una preparación sólida logró asegurar su clasificación, un resultado del que se siente profundamente orgullosa.

“Representar a Puerto Rico en el escenario olímpico significa todo. Para una isla que no tiene mucha representación en los Juegos de Invierno, creo que esto demuestra a los niños que viven aquí que existen más deportes allá del verano”, expuso.

“En mi caso, por ejemplo, encontré mi deporte después de la universidad, así que puede haber muchos jóvenes mirando sin darse cuenta de que también podrían llegar a practicar deportes de invierno, clasificar a unos Juegos Olímpicos y representar a la isla. Pienso que eso le da esperanza a muchos niños, de que también pueden soñar con unos Juegos de Invierno”, puntualizó.

Entrena aquí y en Europa

Con base permanente en Puerto Rico, Delka ha estructurado su preparación olímpica entre la isla y el circuito europeo, adaptando sus entrenamientos a las limitaciones geográficas de un país sin infraestructura para deportes de invierno.

“Durante el verano entreno aquí en la isla, porque vivo en Puerto Rico. Voy a un gimnasio local en Fajardo para trabajar con pesas y también utilizo distintas pistas en la isla para mis entrenamientos de velocidad, además de la playa, que es un excelente complemento físico. En invierno, obviamente, tengo que viajar por mi deporte, así que paso la mayor parte del tiempo en Europa, entrenando y compitiendo”, narró.

Recibe respaldo económico del Copur