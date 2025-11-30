Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La LAI activa sus campeonatos de otoño con siete competencias en San Juan

Las disciplinas de natación, halterofilia y campo traviesa darán inicio al programa deportivo desde este lunes

30 de noviembre de 2025 - 3:31 PM

El campeonato de halterofilia tendrá lugar en el Colegio Universitario de San Juan. (camara en mano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La ciudad de San Juan acogerá desde este lunes y hasta el 14 de diciembre siete competencias deportivas del San Juan Fall Championship de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), que reunirán a cientos de estudiantes-atletas en diferentes escenarios de la capital.

La agenda deportiva inicia el 1 de diciembre con dos disciplinas: natación en piscina corta, que se llevará a cabo en el Natatorio de San Juan, y halterofilia, cuyo campeonato tendrá lugar en el Colegio Universitario de San Juan.

El programa continúa el 4 de diciembre, con el campeonato de campo traviesa en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Según explicó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, la celebración de estos eventos —junto a los ya realizados de taekwondo y baloncesto 3x3— contribuye a balancear el programa deportivo universitario, que en el segundo semestre se traslada a Mayagüez.

A partir del 6 de diciembre se disputarán las finales del torneo de tenis en el complejo deportivo de la UPR de Río Piedras. El campeonato de fútbol masculino tendrá sus partidos por el tercer lugar y la final los días 8 y 9 de diciembre en la Academia Quintana.

La lucha olímpica se realizará el 13 de diciembre en el Colegio Universitario de San Juan, mientras el voleibol universitario cerrará el calendario con partidos programados para el 10, 12 y 14 de diciembre en el coliseo Roberto Clemente.

Cinco disciplinas contarán con transmisión a través de Wapa Deportes y las plataformas digitales de la LAI. La cobertura televisiva incluirá la natación el 3 de diciembre; la halterofilia y el campo traviesa el 4 de diciembre; la lucha olímpica el 13 de diciembre; y el voleibol los días 10, 12 y 14 de diciembre. La final de fútbol masculino será presentada en conjunto con Fútbol Boricua y la liga.

Los resultados del San Juan LAI Fall Championship aportarán puntos a las dos competencias institucionales principales: la Copa Global, dirigida a universidades con más de seis mil estudiantes, y la Copa Comisionado, para instituciones con matrículas menores. Actualmente defienden sus títulos la Universidad Ana G. Méndez y la Universidad del Sagrado Corazón, respectivamente.

Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)LAILiga Atlética InteruniversitariaSan Juan
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
