La LAI activa sus campeonatos de otoño con siete competencias en San Juan

La ciudad de San Juan acogerá desde este lunes y hasta el 14 de diciembre siete competencias deportivas del San Juan Fall Championship de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), que reunirán a cientos de estudiantes-atletas en diferentes escenarios de la capital.

La agenda deportiva inicia el 1 de diciembre con dos disciplinas: natación en piscina corta, que se llevará a cabo en el Natatorio de San Juan, y halterofilia, cuyo campeonato tendrá lugar en el Colegio Universitario de San Juan.

El programa continúa el 4 de diciembre, con el campeonato de campo traviesa en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Según explicó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, la celebración de estos eventos —junto a los ya realizados de taekwondo y baloncesto 3x3— contribuye a balancear el programa deportivo universitario, que en el segundo semestre se traslada a Mayagüez.

PUBLICIDAD

A partir del 6 de diciembre se disputarán las finales del torneo de tenis en el complejo deportivo de la UPR de Río Piedras. El campeonato de fútbol masculino tendrá sus partidos por el tercer lugar y la final los días 8 y 9 de diciembre en la Academia Quintana.

La lucha olímpica se realizará el 13 de diciembre en el Colegio Universitario de San Juan, mientras el voleibol universitario cerrará el calendario con partidos programados para el 10, 12 y 14 de diciembre en el coliseo Roberto Clemente.

Cinco disciplinas contarán con transmisión a través de Wapa Deportes y las plataformas digitales de la LAI. La cobertura televisiva incluirá la natación el 3 de diciembre; la halterofilia y el campo traviesa el 4 de diciembre; la lucha olímpica el 13 de diciembre; y el voleibol los días 10, 12 y 14 de diciembre. La final de fútbol masculino será presentada en conjunto con Fútbol Boricua y la liga.