La lucha olímpica boricua tiene su primera opción de medalla en el Mundial

El luchador boricua Jonovan Smith combate este domingo en ronda de repechaje, la que le llevaría a disputar la medalla de bronce del Campeonato Mundial en la división de los 125 kilogramos.

El Mundial con sede en Zagreb, Croacia también tiene este domingo compitiendo a Darian Cruz y Michael Anthony Labriola en las rondas preliminares de los 57 y 79 kilogramos, respectivamente.

El medallista mundial y olímpico Sebastián Rivera inicia el Mundial el lunes en los 57 kilogramos.

Smith fue arrastrado a repechaje por el atleta que le venció el sábado en la ronda de octavos de final, el iraní Amir Hossein, quien avanzó la final del peso.

Smith se enfrentará en repechaje a Solomon Manashvili, de Georgia, quien también fue vencido por Hossein en la ronda de cuartos de final.

Si gana el repechaje, Smith avanza a disputar uno de las dos medallas de bronce disponible.

PUBLICIDAD

El sábado, los boricua Dylan Shawyer e Ethan Ramos cayeron eliminados del Mundial en la primera ronda de las divisiones 61 y 79 kilogramos, respectivamente.

Por otro lado, Cruz, quien es el quinto clasificado de los 57 kilogramos, combate este domingo las rondas preliminares ante Chongsong Han, de Corea del Norte.