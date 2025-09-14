Opinión
14 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La lucha olímpica boricua tiene su primera opción de medalla en el Mundial

Jonovan Smith está a una victoria de pasar a disputar el bronce en los 125 kilogramos

14 de septiembre de 2025 - 11:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darian Cruz combate este domingo en las rondas preliminares del Mundial de luchas en Croacia. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El luchador boricua Jonovan Smith combate este domingo en ronda de repechaje, la que le llevaría a disputar la medalla de bronce del Campeonato Mundial en la división de los 125 kilogramos.

El Mundial con sede en Zagreb, Croacia también tiene este domingo compitiendo a Darian Cruz y Michael Anthony Labriola en las rondas preliminares de los 57 y 79 kilogramos, respectivamente.

El medallista mundial y olímpico Sebastián Rivera inicia el Mundial el lunes en los 57 kilogramos.

Smith fue arrastrado a repechaje por el atleta que le venció el sábado en la ronda de octavos de final, el iraní Amir Hossein, quien avanzó la final del peso.

Smith se enfrentará en repechaje a Solomon Manashvili, de Georgia, quien también fue vencido por Hossein en la ronda de cuartos de final.

Si gana el repechaje, Smith avanza a disputar uno de las dos medallas de bronce disponible.

El sábado, los boricua Dylan Shawyer e Ethan Ramos cayeron eliminados del Mundial en la primera ronda de las divisiones 61 y 79 kilogramos, respectivamente.

Por otro lado, Cruz, quien es el quinto clasificado de los 57 kilogramos, combate este domingo las rondas preliminares ante Chongsong Han, de Corea del Norte.

También este domingo, Labriola se enfrenta en las rondas preliminares de los 92 kilogramos a Amit Amit, de India.

