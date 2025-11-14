Opinión
14 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La nieta de Donald Trump llega en la última posición en su debut en el LPGA Tour

Kai Trump compitió contra 108 jugadoras en el evento de la Asociación de Golf Profesional Femenino

14 de noviembre de 2025 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kai Trump, nieta del presidente Donald Trump, sonríe mientras espera para golpear desde la calle del hoyo 18 durante la primera ronda del torneo de golf femenino The Annika de la LPGA. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Belleair, Florida - Kai Trump disparó un 13-sobre 83 el jueves en su debut en el tour de la Asociación de Golf Profesional Femenino (LPGA, en inglés) en The Annika, dejando a la nieta del presidente Donald Trump última en el campo de 108 jugadoras.

En una tarde ventosa en el Pelican Golf Club, la estudiante de cuarto año hizo bogey en los cuatro primeros hoyos y terminó la ronda sin birdie con nueve bogeys y dos dobles bogeys.

“Estaba más nerviosa de lo que esperaba, pero creo que hice muchos buenos golpes”, dijo. “Pegué muchos tiros buenos solo que a los sitios equivocados”.

La recluta de la Universidad de Miami juega con una exención de patrocinador.

“Fue bastante bueno porque sé que le pego lejos, pero el hecho de jugar con los mejores jugadores del mundo y estar literalmente justo ahí o incluso superarlos en algunos hoyos, me hizo sentir bastante bien”, dijo Trump, hija de Donald Trump Jr. “Sentí que mi juego está en un buen momento, y especialmente siendo solo una estudiante de último año de escuela secundaria”.

Haeran Ryu lideró el torneo con 6-bajo 64, jugando también por la tarde.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
