La nieta de Donald Trump llega en la última posición en su debut en el LPGA Tour

Belleair, Florida - Kai Trump disparó un 13-sobre 83 el jueves en su debut en el tour de la Asociación de Golf Profesional Femenino (LPGA, en inglés) en The Annika, dejando a la nieta del presidente Donald Trump última en el campo de 108 jugadoras.

En una tarde ventosa en el Pelican Golf Club, la estudiante de cuarto año hizo bogey en los cuatro primeros hoyos y terminó la ronda sin birdie con nueve bogeys y dos dobles bogeys.

“Estaba más nerviosa de lo que esperaba, pero creo que hice muchos buenos golpes”, dijo. “Pegué muchos tiros buenos solo que a los sitios equivocados”.

La recluta de la Universidad de Miami juega con una exención de patrocinador.

“Fue bastante bueno porque sé que le pego lejos, pero el hecho de jugar con los mejores jugadores del mundo y estar literalmente justo ahí o incluso superarlos en algunos hoyos, me hizo sentir bastante bien”, dijo Trump, hija de Donald Trump Jr. “Sentí que mi juego está en un buen momento, y especialmente siendo solo una estudiante de último año de escuela secundaria”.

Haeran Ryu lideró el torneo con 6-bajo 64, jugando también por la tarde.

