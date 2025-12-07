Los Changos sacan dos importantes puntos en la tabla del Voleibol Superior Masculino

Adjuntas - En una noche de pura intensidad en el Coliseo Rafael Llull, los Changos de Naranjito se impusieron en cinco parciales ante los Gigantes de Adjuntas, en el único partido del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Con el resultado, Naranjito sumó dos puntos y empató con Adjuntas en la sexta posición de la tabla, ambos con marca de 5-12 y 17 puntos acumulados, ocupando el último puesto clasificatorio a la postemporada. Adjuntas, por su parte, añadió un tanto en la derrota.

Según el formato de competencia, los seis mejores sextetos de la serie regular avanzan a los cuartos de final, mientras que los últimos dos quedan eliminados. Los conjuntos que finalicen en los primeros dos lugares recibirán un bye directo a las semifinales.

Los empates en posiciones en el standing se definen por la serie particular de los equipos. Tanto Carolina como Adjuntas tienen cuatro partidos en sus respectivos calendarios.

Los parciales del triunfo chango fueron 25-18, 25-20, 22-25, 21-25 y 15-10.

La ofensiva de Naranjito se repartió entre Clarke Goldbold (24 puntos) y Ángel “Chomo” Rivera (16), con aportaciones adicionales de Cole Gillis y Sebastián Negrón, ambos con 10 unidades. Rivera hizo 11 ataques y cinco bloqueos.

Por los Gigantes, Cristian Encarnación lideró con 20 puntos, seguido por Mark Olsen (16), William Rivera (15) y Heriberto Maldonado (10).