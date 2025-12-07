Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Changos sacan dos importantes puntos en la tabla del Voleibol Superior Masculino

Naranjito igualó en la sexta y última posición de clasificación a la postemporada

7 de diciembre de 2025 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ángel 'Chomo' Rivera, de los Changos de Naranjito, ataca por el medio ante Adjuntas en la acción del sábado del Voleibol Superior Masculino. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Adjuntas - En una noche de pura intensidad en el Coliseo Rafael Llull, los Changos de Naranjito se impusieron en cinco parciales ante los Gigantes de Adjuntas, en el único partido del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Con el resultado, Naranjito sumó dos puntos y empató con Adjuntas en la sexta posición de la tabla, ambos con marca de 5-12 y 17 puntos acumulados, ocupando el último puesto clasificatorio a la postemporada. Adjuntas, por su parte, añadió un tanto en la derrota.

Según el formato de competencia, los seis mejores sextetos de la serie regular avanzan a los cuartos de final, mientras que los últimos dos quedan eliminados. Los conjuntos que finalicen en los primeros dos lugares recibirán un bye directo a las semifinales.

Los empates en posiciones en el standing se definen por la serie particular de los equipos. Tanto Carolina como Adjuntas tienen cuatro partidos en sus respectivos calendarios.

Los parciales del triunfo chango fueron 25-18, 25-20, 22-25, 21-25 y 15-10.

La ofensiva de Naranjito se repartió entre Clarke Goldbold (24 puntos) y Ángel “Chomo” Rivera (16), con aportaciones adicionales de Cole Gillis y Sebastián Negrón, ambos con 10 unidades. Rivera hizo 11 ataques y cinco bloqueos.

Por los Gigantes, Cristian Encarnación lideró con 20 puntos, seguido por Mark Olsen (16), William Rivera (15) y Heriberto Maldonado (10).

Este domingo, Lares visita a Carolina (6:00 p.m.); Guaynabo se enfrenta a Corozal (5:00 p.m.) en la Cancha Juan C. Berríos de Barranquitas; y San Sebastián está en Yauco (7:00 p.m.).

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
