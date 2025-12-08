Los Chiefs de Kansas City están al borde del abismo en la NFL

Los Chiefs de Kansas City perdían ante los Texans de Houston por 17-10 con poco más de seis minutos restantes el domingo por la noche. Tenían el balón en su propia yarda 35, y sus posibilidades de llegar a los playoffs dependían de lo que sucediera a continuación.

Durante casi una década, Patrick Mahomes y los Chiefs habían salido adelante precisamente en este tipo de situación desesperada.

Esta temporada no ha sido como las demás.

Kareem Hunt fue frenado en primera y segunda oportunidad. Mahomes lanzó un pase incompleto en tercera. En lugar de despejar y confiar en la defensa en cuarta oportunidad desde su propia yarda 41, el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, decidió jugársela, y Rashee Rice dejó caer un pase fácil por el centro que le habría dado a Kansas City esperanzas de remontar.

Pero los Texans añadieron un gol de campo en los minutos finales, dándoles una victoria de 20-10 en el Arrowhead Stadium.

“Tuvimos oportunidades”, dijo Mahomes después del encuentro, “y no las aprovechamos”.

Tampoco ayudó que los Chiefs estuvieran usando a su tackle de cuarta línea, con Josh Simmons en la reserva de lesionados, Jawaan Taylor inactivo y Wanya Morris lastimándose la rodilla en la primera jugada del partido. O que su mejor esquinero, Trent McDuffie, también se lesionara la rodilla.

Pero las lesiones son parte del juego, por muy fortuitas que sean.

Los Chiefs perdieron más bien por las mismas razones que los han afectado toda la temporada: castigos inoportunos, pases caídos, fallas en la protección del pase y coberturas rotas. De hecho, tuvieron al menos seis pases sueltos contra Houston, incluido uno de Travis Kelce en los minutos finales, justo antes de que Mahomes fuera interceptado por tercera vez en el partido.

“Escuchen, es un gran jugador”, dijo el entrenador (Andy) Reid, “pero tenemos que asegurarnos de atrapar el balón. No es por falta de esfuerzo ahí afuera. El balón les pasó entre las manos. Pasa. Pero estos muchachos son grandes jugadores”.

Ahí podría estar la mayor razón de la decepción entre los aficionados de Kansas City esta temporada: los Chiefs sí tienen grandes jugadores. Definitivamente, de arriba abajo, tan buenos como los del año pasado. Pero el año pasado terminaron 15-2 y llegaron a su tercer Super Bowl consecutivo, y a menos que reciban mucha ayuda, este año podrían quedarse completamente fuera de los playoffs.

“Estamos 6-7. Nos quedan cuatro partidos. Podemos terminar la temporada 10-7 y tener una oportunidad de llegar a los playoffs si las cosas se dan”, dijo Chris Jones, tackle defensivo de Kansas City. “Controlamos cómo terminamos la temporada. Podemos terminarla fuerte.