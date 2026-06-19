México es el primer clasificado a dieciseisavos del Mundial al vencer a Corea del Sur

México se cercioró de avanzar a la siguiente fase del Mundial que coorganiza, como líder de su grupo, al aprovechar un error garrafal de Corea del Sur, para superarla el jueves por 1-0.

Luis Romo anotó el gol de la victoria a los 50 minutos, luego de que el portero surcoreano Kim Seung-gyu chocó con el defensor Lee Gi-hyuk y dejó caer el balón dentro del área. Romo aprovechó el rebote para marcar sin oposición.

Al parecer, Lee intentó apartarse, pero acabó recibiendo un golpe en la espalda cuando Kim saltó con el objetivo de atrapar un balón elevado.

“Un partido durísimo, muy duro, nos conocemos de sobra ambos equipos”, comentó el técnico mexicano Javier Aguirre. “Nos presionaron mucho, peleamos mucho, no damos espacios y, bueno, a final de cuentas, un error era el que iba a decantar la balanza para uno u otro lado”.

PUBLICIDAD

México derrotó por tercera vez a Corea del Sur en los mundiales. Se había impuesto por 3-1 en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018.

Los surcoreanos estuvieron a punto de empatar con un cabezazo de Cho Gue-sung a los 87, pero el portero mexicano Raúl Rangel extendió su brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea de gol.

“Buenísima atajada de Rangel”, valoró Aguirre.

En contraste, el arquero no tiene muy claro lo que ocurrió en la jugada.

“Fue muy rápido, fue reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi, porque recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón”, dijo el “Tala” Rangel. “Pero creo que realmente estuve muy concentrado, aparecí en el momento en que el equipo lo requirió y estoy feliz por eso”.

La victoria le dio a México seis puntos después de dos fechas del Grupo A, tres puntos más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 el mismo jueves, pero en Atlanta.

En este Mundial, la FIFA ha implementado como primer criterio de desempate los puntos hechos por un equipo en su duelo directo contra otro que tenga la misma cantidad de unidades.

Aunque Corea del Sur puede alcanzar a México en puntos si vence a Sudáfrica y si el coanfitrión cae frente a República Checa, el triunfo del jueves colocaría como líder de grupo al conjunto dirigido por Aguirre.

Merced a la clasificación como coorganizador de la Copa del Mundo, México se reivindica tras la eliminación sufrida hace cuatro años en la fase de grupos. El desempeño en Qatar fue el peor del Tri desde Argentina 1978.

PUBLICIDAD

“Estamos muy bien. No fue un gran partido, pero la verdad es que el rival tampoco nos dejó hacer mucho”, reconoció el “Vasco” Aguirre, quien dirige al Tri en su tercer Mundial, luego de las aventuras de 2002 y 2010. “Aún así tuvimos el gol, que fue un error, y dos o tres llegadas”.