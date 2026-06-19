Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

México es el primer clasificado a dieciseisavos del Mundial al vencer a Corea del Sur

La victoria le dio al coanfitrión seis puntos después de dos fechas del Grupo A

19 de junio de 2026 - 12:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Romo (3ro de izquierda a derecha) festeja con sus compañeros de la selección de México durante el encuentro del Mundial ante Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko)
Por Tales Azzoni

México se cercioró de avanzar a la siguiente fase del Mundial que coorganiza, como líder de su grupo, al aprovechar un error garrafal de Corea del Sur, para superarla el jueves por 1-0.

RELACIONADAS

Luis Romo anotó el gol de la victoria a los 50 minutos, luego de que el portero surcoreano Kim Seung-gyu chocó con el defensor Lee Gi-hyuk y dejó caer el balón dentro del área. Romo aprovechó el rebote para marcar sin oposición.

Al parecer, Lee intentó apartarse, pero acabó recibiendo un golpe en la espalda cuando Kim saltó con el objetivo de atrapar un balón elevado.

“Un partido durísimo, muy duro, nos conocemos de sobra ambos equipos”, comentó el técnico mexicano Javier Aguirre. “Nos presionaron mucho, peleamos mucho, no damos espacios y, bueno, a final de cuentas, un error era el que iba a decantar la balanza para uno u otro lado”.

México derrotó por tercera vez a Corea del Sur en los mundiales. Se había impuesto por 3-1 en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018.

Los surcoreanos estuvieron a punto de empatar con un cabezazo de Cho Gue-sung a los 87, pero el portero mexicano Raúl Rangel extendió su brazo derecho para evitar que el balón cruzara la línea de gol.

“Buenísima atajada de Rangel”, valoró Aguirre.

En contraste, el arquero no tiene muy claro lo que ocurrió en la jugada.

“Fue muy rápido, fue reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi, porque recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón”, dijo el “Tala” Rangel. “Pero creo que realmente estuve muy concentrado, aparecí en el momento en que el equipo lo requirió y estoy feliz por eso”.

La victoria le dio a México seis puntos después de dos fechas del Grupo A, tres puntos más que Corea del Sur y cinco más que la República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 el mismo jueves, pero en Atlanta.

En este Mundial, la FIFA ha implementado como primer criterio de desempate los puntos hechos por un equipo en su duelo directo contra otro que tenga la misma cantidad de unidades.

Aunque Corea del Sur puede alcanzar a México en puntos si vence a Sudáfrica y si el coanfitrión cae frente a República Checa, el triunfo del jueves colocaría como líder de grupo al conjunto dirigido por Aguirre.

Merced a la clasificación como coorganizador de la Copa del Mundo, México se reivindica tras la eliminación sufrida hace cuatro años en la fase de grupos. El desempeño en Qatar fue el peor del Tri desde Argentina 1978.

“Estamos muy bien. No fue un gran partido, pero la verdad es que el rival tampoco nos dejó hacer mucho”, reconoció el “Vasco” Aguirre, quien dirige al Tri en su tercer Mundial, luego de las aventuras de 2002 y 2010. “Aún así tuvimos el gol, que fue un error, y dos o tres llegadas”.

La ronda de dieciseisavos de final se juega por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, tras haberse ampliado a 48 equipos para el torneo en Norteamérica.

Tags
MéxicoCorea del SurMundial de Fútbol 2026
ACERCA DEL AUTOR
Tales Azzoni
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: