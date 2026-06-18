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Colombia despega con una actuación estelar de Luis Díaz en el Mundial

Los colombianos vencieron 3-1 a Uzbekistán, al tiempo que Panamá sufrió un revés 1-0 ante Ghana

18 de junio de 2026 - 10:30 AM

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Luis Díaz aportó un gol y una asistencia al triunfo de Colombia 3-1 ante Uzbekistán. (Ashtin Barker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

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El peso de las expectativas no frenó a Luis Díaz en su presentación en el Mundial. Tampoco lo han hecho las adversidades fuera del campo. La selección de Colombia está en buenas manos.

El artillero del Bayern Múnich tradujo su gran momento en la Bundesliga al máximo escenario del fútbol mundial con un gol y una asistencia para encaminar el miércoles a Colombia a un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán con lo cual el cuadro cafetalero trepó a la cima del Grupo K.

Ante una invasión colombiana que pintó el Estadio Azteca de amarillo, el delantero de 28 años finalmente pudo cumplir un sueño que le fue arrebatado por una lesión en Rusia 2018 y un proceso de clasificación fallido en 2022: marcar en un Mundial.

“Fue un momento muy especial para mí. … estaba que quería llorar en este momento, se me vinieron muchas cosas del pasado", señaló Díaz al terminar el encuentro y recibir el premio al Jugador del Partido.

“Trabajé para esto, mucho para estar acá en estos momentos. Y ahora estoy cumpliendo el sueño de pequeño al llegar a un Mundial con mi selección, con mi país”.

Díaz, quien se formó en los polvorientos campos de La Guajira, ha abarrotado una vitrina envidiable en su andar por las mejores ligas del mundo.

Ha sido campeón de la Premier con el Liverpool y de la Bundesliga con el Bayern la temporada pasada, donde firmó 26 goles y 19 asistencias para ganarse un lugar en el once ideal de la liga alemana.

Doloroso revés de Panamá ante Ghana

En Toronto, Caleb Yirenkyi se convirtió en sepulturero del sueño de Panamá, que acariciaba ya su primer punto en la historia de los Mundiales pero terminó permitiendo un gol en la agonía para caer el miércoles 1-0 ante Ghana.

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el descuento, para que un encuentro rocoso que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol terminara con un tanto dramático y doloroso para la selección canalera.

Thomas-Asante se desmarcó por la izquierda y centró el balón al área. Yirenkyi lo empujó al fondo del arco defendido por Orlando Mosquera.

“Movimos el balón por las bandas, lo pusimos en el área y encontramos espacios, con gente en el área para definir”, dijo Yirenkyi, de 20 años, quien había logrado su primer gol internacional este mes, durante un amistoso ante Gales. “Traté simplemente de jugar hacia delante y correr para ver qué pasaba. Y sí, recibí el balón para definir”.

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban en el estadio de Toronto.

“Teníamos mucha fe en que esrte partido iba a ser positivo para nosotros y ahora hay que continuar, hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”, expresó el técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

Panamá enfrenta a Croacia el 23 de junio y a Inglaterra el 27.

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