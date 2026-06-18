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Un momento difícil para Messi: su padre Jorge atraviesa problemas de salud durante el Mundial

El astro argentino afronta un complicado escenario familiar en medio del torneo internacional

18 de junio de 2026 - 5:04 PM

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Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia.A pocos días de su cumpleaños número 39, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia con 16 tantos. El capitán de la Albiceleste también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis mundiales.El triplete fue el número 61 de su carrera y el undécimo con la selección nacional.
1 / 8 | Un momento difícil para Messi: su padre Jorge atraviesa problemas de salud durante el Mundial. Lionel Messi anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia. - Ed Zurga
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dallas - La familia del astro Lionel Messi reveló el jueves que su padre Jorge se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que no reveló y pidió a los medios de comunicación “responsabilidad” en medio de rumores sobre su estado de salud mientras su hijo disputa la Copa del Mundo.

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“Jorge atraviesa una situación de salud”, confirmó la familia Messi en un comunicado.

La nota oficial no especifica qué enfermedad padece Jorge Messi, de 68 años.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, agregó.

El astro había revelado luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial que estaba atravesando un duro momento personal, pero no dio detalles.

El comunicado, distribuido por la oficina de prensa de Messi, se dio a conocer el mismo día que en Argentina circularon versiones sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, solicitó la familia. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Añadió que cualquier novedad será comunicada por la propia familia.

Messi: “Pasé días complicados”

Messi, de 39 años, se emocionó tras anotar el primero de los tres goles ante Argelia, que le permitieron alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo con 16 tantos. El capitán de la Albiceleste también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis mundiales.

El 10 de Argentina aclaró luego en conferencia de prensa que lloró por “una cuestión ajena a lo deportivo”.

“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, contó.

Más que un padre

Jorge Messi jugó un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del fútbol.

Fue quien viejó junto a un pequeño Messi a Barcelona a principio de los 2000 para la prueba que le abiría las puertas de la Masía, la escuela de formación de talentos del clun catalán. El astro debutó profesionalmente en 2005, en el primer paso de una brillante carrera que lo llevaría a ganar ocho premios Balón de Oro.

Su padre negoció los contratos con el Barça y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter Miami, al mismo tiempo que se ocupa de la explotación de los derechos de imagen de su famoso hijo y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a los dos años.

Mientras el jugador se encuentra junto a sus compañeros de Argentina en el campamento de Kansas City, a la espera del segundo partido de la zona ante Austria el lunes en Dallas, la familia agradeció “sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas”.

“Solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, concluyó la nota oficial.

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Fútbol profesionalLionel MessiMundial de Fútbol 2026ArgentinaFIFA
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