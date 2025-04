Presentan los nominados para la primera pata de la Triple Corona boricua

Cochere, que no compitió como dosañero, ha ganado sus tres carreras en el 2025. Ganó su última (3 de abril) ante un grupo parecido al de los nominados para el Derby. Es entrenado por Jason Lisboa para el Establo Llavona.

La potranca Casta Diva , que recién fue premiada como Caballo del Año en la temporada 2024 del hipódromo ubicado en Canóvanas, no está nominada para este evento.

También fueron nominados Vuelve Junior F (FBC Racing), Royal Transformer (CAC Inc), El Auditor (D.C. Racing), Moon Destiny (Establo Sonata), Carismático (Establo Tony Guzmán) y Gran Conquistador (ERV Enterprises).

Sonajero no está entre los inscritos, aunque no se anticipaba esa movida para el potro del Establo Sonata que no ha competido en el 2025. El equino, que ganó el Puerto Rico Futurity 2024, trabaja en Camarero este año.