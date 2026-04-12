Puerto Rico conquista doble campeonato en el Centroamericano y del Caribe de tenis de mesa 2026

La selección de Puerto Rico de tenis de mesa firmó una destacada actuación al proclamarse campeona en las ramas masculina y femenina del Campeonato Centroamericano y del Caribe Santo Domingo 2026.

El conjunto femenino aseguró el título el sábado con una victoria contundente 3-0 sobre México, mientras que el equipo masculino cerró su participación con un triunfo 3-2 ante República Dominicana en una final reñida.

El campeonato incluye además competencias en las modalidades de dobles femenino, masculino y mixto, y concluirá el 15 de abril con las finales de sencillos.

En la rama femenina, Puerto Rico se apoyó en un desempeño sólido de principio a fin. Edmarie León se mantuvo invicta durante todo el torneo y protagonizó una de las victorias más destacadas al imponerse sobre Arantxa Cossio, primera sembrada de México y clasificada 184 en el mundo. Con apenas 19 años, fue la más joven del equipo.

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La capitana Brianna Burgos también cerró invicta, con triunfos clave ante rivales de alto nivel como la cubana Daniela Fonseca.

A su vez, Alondra Rodríguez dominó en sus compromisos, cediendo solo un set en todo el torneo y aportando el punto decisivo para asegurar el campeonato.

Kristal Meléndez, por su parte, fue determinante en una de las series más cerradas, al contribuir a la victoria ante Costa Rica.

En la rama masculina, Puerto Rico mostró profundidad y carácter competitivo. Ángel Naranjo fue pieza clave en momentos decisivos, con victorias importantes ante el mexicano Marcos Madrid —dos veces olímpico— y Rogelio Castro, primer sembrado de su país.

Mientras, Steven Moreno aseguró el triunfo en el partido decisivo que le dio a Puerto Rico el pase a la final, destacándose también con una victoria ante Madrid. De igual forma, Enrique Yezué Ríos aportó en momentos clave.

Jabdiel Torres completó el cuadro masculino como el único jugador invicto del equipo, incluyendo un triunfo determinante que le dio ventaja a Puerto Rico en la final ante los anfitriones.