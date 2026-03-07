Opinión
Rafa Campos hace el corte en el Puerto Rico Open

El golfista boricua ocupa la posición 28

7 de marzo de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafa Campos continuará su participación este fin de semana en Río Grande. (david.villafane@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El golfista puertorriqueño Rafa Campos hizo el corte en el Puerto Rico Open y jugará las dos rondas finales en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

Este viernes, Campos firmó otra ronda de 70 golpes (-2) para ubicarse en la posición 28.

En el primer día de competencia, Campos empató en la posición 21, tras firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par.

Mientras, ninguno de los otros tres boricuas logró hacer el corte. Chris Nido acumuló 145 golpes; Reinaldo Simoni 150; y Evan Peña finalizó con 154 golpes.

Chandler Blanchet es el líder con 131 golpes.

