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Rusia volverá a competir sin restricciones en la natación mundial

World Aquatics elimina el estatus neutral y reabre el debate en el movimiento olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

13 de abril de 2026 - 4:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nadador ruso Kliment Kolesnikov tras ganar la medalla de oro en la final de los 50 metros estilo espalda en el Mundial de Natación 2025 en Singapur. (Vincent Thian)
Por James Ellingworth / The Associated Press

Los nadadores, clavadistas y jugadores de waterpolo rusos podrán competir sin restricciones y con su bandera y su himno nacionales.

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La decisión del organismo rector World Aquatics marca un cambio importante en la forma en que un deporte de alto perfil trata a Rusia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y provocó la condena de Ucrania.

World Aquatics informó el lunes que eliminará las restricciones que exigían que los atletas rusos y bielorrusos fueran sometidos a un proceso de verificación y compitieran como neutrales.

El organismo mundial había excluido a Rusia y Bielorrusia de sus eventos, como los campeonatos mundiales, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y luego permitió una participación limitada como neutrales un año después y desde entonces fue flexibilizando aún más las reglas.

“Se permitirá que los atletas sénior con nacionalidad deportiva bielorrusa o rusa compitan en eventos de World Aquatics de la misma manera que sus homólogos que representan a otras nacionalidades deportivas, con sus respectivos uniformes, banderas e himnos”, dijo la federación internacional en un comunicado. Anteriormente, había flexibilizado las reglas para los atletas juveniles.

“Estamos decididos a garantizar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competencia pacífica”, afirmó el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam.

Ucrania condena la decisión

World Aquatics no es el primer organismo deportivo en reincorporar plenamente a Rusia. El judo lo hizo en noviembre y el taekwondo en enero, pero es, con diferencia, el más grande.

El ministro de Deportes de Rusia, Mikhail Degtyaryov, agradeció a Al Musallam “por su firme postura sobre este asunto” y comentó que habían abordado el tema juntos en enero.

“Es muy importante que el diálogo deportivo internacional esté dando frutos y permita la restauración ordenada de los vínculos deportivos”, escribió Degtyaryov, quien también encabeza el Comité Olímpico Ruso, en la aplicación de redes sociales Max.

Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, condenó la decisión.

“El deporte debería unir en torno a reglas justas y al respeto por la vida”, dijo Bidnyi. “Devolver la bandera a un país que ignora y destruye sistemáticamente estas reglas es una llamada de atención para toda la comunidad deportiva”.

“Hoy, nuestros atletas entrenan bajo el fuego, y en este contexto cualquier discurso sobre la ‘neutralidad’ o el regreso de la parafernalia del agresor resulta vergonzoso y desconectado de la realidad”, agregó.

Ucrania se ha opuesto anteriormente a los esfuerzos para permitir el regreso de atletas rusos a la competencia. El mes pasado encabezó boicots a las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Paralímpicos después de que se permitió a los rusos competir bajo su bandera nacional.

El equipo masculino de waterpolo de Ucrania pareció renunciar el lunes disputar un partido programado de la Copa del Mundo contra un equipo de rusos que competía como “Atleta Neutral B” en Malta.

World Aquatics supervisa deportes como la natación, los saltos y el waterpolo, y es una voz influyente dentro del movimiento olímpico. Afirmó que, tras la decisión del lunes, los atletas rusos y bielorrusos deberán someterse a cuatro pruebas antidopaje y a “verificaciones de antecedentes” antes de competir. No quedó claro de inmediato qué se verificaría.

Su decisión se aplica únicamente a sus propios eventos, como los campeonatos mundiales, pero podría dar impulso dentro del mundo olímpico a un regreso pleno de los atletas rusos de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

No hubo una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios del Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI recomendó en diciembre eliminar las restricciones para atletas rusos y bielorrusos en eventos internacionales juveniles y permitirles competir bajo banderas nacionales. El COI mantuvo, no obstante, sus requisitos de neutralidad para las competencias sénior, y los rusos y bielorrusos fueron mencionados oficialmente como “Atletas Neutrales Individuales” en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero.

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James Ellingworth / The Associated Press
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