“Vuelve Junior F” gana el Antonio Mongil y clasifica al Clásico del Caribe

El potro Vuelve Junior F ganó el domingo el clásico Antonio Mongil, hijo, tras una intensa batalla en la recta final ante Radiólogo, clasificándose de esta manera al Clásico del Caribe que se disputará en diciembre.

Radiólogo también logró su pase al Clásico del Caribe al quedar en segundo lugar en el Mongil, hijo, que repartió premios por $51,000 y se corrió a la distancia de 1 1/8 millas.

El Clásico se disputará el 7 de diciembre en Panamá, y allí espera estar Vuelve Junior F, acompañado de su propietario Ismael Flores, su entrenador Kevin Vélez y el jinete Juan Carlos Díaz.

“Pensaba que no iba a Panamá. Pero amo a mi país y Dios me ha puesto esto en mis manos, y no puedo decir que no. Voy esperando hacer una digna representación de mi país”, dijo Flores durante la transmisión televisiva de la carrera.

PUBLICIDAD

La hípica boricua también planea llevar a Panamá 2025 a otros ejemplares que han clasificado en diferentes pruebas de la Serie Hípica del Caribe, encabezada por el Clásico. Entre ellos se encuentran Padre Poderoso, para el clásico Confraternidad de caballos mayores nativos, y Eddie Felson, para el clásico Copa Invitacional del Caribe de importados.

Vuelve Junior F ha dominado en Puerto Rico la categoría de nativos de tres años desde la salida de las pistas de Carismático, ganador de la Triple Corona boricua, aunque no ha competido más por problemas en sus patas.

El domingo, Vuelve Junior F completó la distancia en un competitivo tiempo de 1:52.48 minutos. Para comparar, el Clásico del Caribe 2024 se ganó con 1:52.72 minutos, mientras que el boricua Tamborero lo había hecho en 1:53.70 en la edición 2021, y Carismático recorrió la misma distancia este año en 1:52.19.