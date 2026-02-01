Carlos Alcaraz completa su Grand Slam con victoria sobre Novak Djokovic en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia - Carlos Alcaraz completó este domimgo su Grand Slam con victoria sobre Novak Djokovic en el Abierto de Australia.

Ambos tenistas buscaban hacer historia en la final masculina del Abierto de Australia el domingo por la noche.

Djokovic, que comparte el récord histórico de 24 títulos individuales de Grand Slam, perseguía un gran campeonato número 25 sin precedentes para convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

El español Carlos Alcaraz, de 22 años y cabeza de serie, logró convertirse en el hombre más joven en completar un Grand Slam en su carrera.

Ambos sobrevivieron a duros duelos a cinco sets en las semifinales de la 13ª jornada. Alcaraz se impuso al número 3, Alexander Zverev, el viernes. La épica victoria de Djokovic sobre el bicampeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, terminó después de la 1:30 del sábado.

El 10 veces ganador del Abierto de Australia seguía concediendo entrevistas a las 3 de la madrugada en las profundidades del Rod Laver Arena.

El récord de Djokovic en finales en Melbourne Park es de 10-0. Alcaraz juega su primera final australiana.

El Rod Laver Arena agotó sus entradas y los precios se dispararon antes de la final del campeonato. Las formalidades para la final deberían comenzar a las 19:30 hora local (08:30 GMT).

Las condiciones eran frescas y nubosas, con algunas ráfagas de viento y posibles chubascos ligeros.

