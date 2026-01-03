Cafeteros toman ventaja contra Corozal en la Semifinal B del Voleibol Superior

Los Cafeteros de Yauco tomaron control de la Semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) contra los Plataneros de Corozal al imponerse en cuatro parciales en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Los marcadores fueron 19-25, 25-16, 30-28 y 25-18 a favor de Yauco, arriba 2-1.

La serie continúa este domingo desde las 7:00 p.m. en la cancha Carmen Zoraida Figueroa.

Con el encuentro nivelado a un set por bando, ambos sextetos entraron en un intenso intercambio de puntos, con empates constantes desde el 17 iguales hasta el 21.

Un ataque efectivo de Spencer Olivier desde la zona dos hacia la zona uno de Yauco, combinado con un error ofensivo de Juan Felipe Castañeda, dio ventaja de 23-21 a los Plataneros. Corozal llegó a tener punto de set 24-22 tras un error en el servicio de Castañeda, pero no lograron cerrarlo.

PUBLICIDAD

Yauco empató a 24 con un ataque de Diego Negrón y un remate desviado de Jalen Penrose, para luego completar la remontada y llevarse el parcial en puntos extras, 30-28.

En la siguiente manga, todo fue para el lado de los Cafeteros, quienes dominaron de principio a fin para asegurar la victoria.

La ofensiva de Yauco se repartió entre Brandon Rattray (17 puntos), Diego Negrón (16) y Juan Felipe Castañeda (14).

“La verdad es que no puedo tomar mucho crédito. Las estadísticas hablan por sí solas y yo creo que cada noche que hemos ganado hemos tenido buenos parciales, buenos juegos. Están bien, bien simétricas esas estadísticas, especialmente en ofensiva”, dijo Negrón en declaraciones enviadas por la liga.

“Para poner lo último sobre la mesa, yo creo que esta serie la gana el equipo que pueda sostener un buen servicio y pase, ya que ambos equipos tienen ofensivas bastante distribuidas. El equipo que pueda sostener ese nivel va a tener la mayor capacidad de convertir puntos consecutivamente. Si ven un patrón, cada set que se gana por más de tres o cuatro puntos es porque un equipo subió dramáticamente su ofensiva en el servicio y el otro disminuyó en su pase”, añadió.

Yauco dominó 59-41 en ataques, 11-6 en bloqueos, 47-44 en pases y 24-7 en asistencias. Corozal fue superior 8-4 en servicios directos y 42-38 en defensas.