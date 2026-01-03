Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cafeteros toman ventaja contra Corozal en la Semifinal B del Voleibol Superior

Yauco gana la serie 2-1 tras llevarse el tercer choque en tres parciales contra los Plataneros

3 de enero de 2026 - 12:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diego Negrón, de los Cafeteros de Yauco. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cafeteros de Yauco tomaron control de la Semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) contra los Plataneros de Corozal al imponerse en cuatro parciales en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

RELACIONADAS

Los marcadores fueron 19-25, 25-16, 30-28 y 25-18 a favor de Yauco, arriba 2-1.

La serie continúa este domingo desde las 7:00 p.m. en la cancha Carmen Zoraida Figueroa.

Con el encuentro nivelado a un set por bando, ambos sextetos entraron en un intenso intercambio de puntos, con empates constantes desde el 17 iguales hasta el 21.

Un ataque efectivo de Spencer Olivier desde la zona dos hacia la zona uno de Yauco, combinado con un error ofensivo de Juan Felipe Castañeda, dio ventaja de 23-21 a los Plataneros. Corozal llegó a tener punto de set 24-22 tras un error en el servicio de Castañeda, pero no lograron cerrarlo.

Yauco empató a 24 con un ataque de Diego Negrón y un remate desviado de Jalen Penrose, para luego completar la remontada y llevarse el parcial en puntos extras, 30-28.

En la siguiente manga, todo fue para el lado de los Cafeteros, quienes dominaron de principio a fin para asegurar la victoria.

La ofensiva de Yauco se repartió entre Brandon Rattray (17 puntos), Diego Negrón (16) y Juan Felipe Castañeda (14).

“La verdad es que no puedo tomar mucho crédito. Las estadísticas hablan por sí solas y yo creo que cada noche que hemos ganado hemos tenido buenos parciales, buenos juegos. Están bien, bien simétricas esas estadísticas, especialmente en ofensiva”, dijo Negrón en declaraciones enviadas por la liga.

“Para poner lo último sobre la mesa, yo creo que esta serie la gana el equipo que pueda sostener un buen servicio y pase, ya que ambos equipos tienen ofensivas bastante distribuidas. El equipo que pueda sostener ese nivel va a tener la mayor capacidad de convertir puntos consecutivamente. Si ven un patrón, cada set que se gana por más de tres o cuatro puntos es porque un equipo subió dramáticamente su ofensiva en el servicio y el otro disminuyó en su pase”, añadió.

Yauco dominó 59-41 en ataques, 11-6 en bloqueos, 47-44 en pases y 24-7 en asistencias. Corozal fue superior 8-4 en servicios directos y 42-38 en defensas.

Por Corozal, Jalen Penrose cargó la ofensiva con 33 unidades, seguido por Spencer Olivier con 16.

Tags
Cafeteros de YaucoPlataneros de CorozalLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: